Reporta Protección Civil saldo blanco y más de 185 mil asistentes en la Caravana Coca-Cola en Juárez

El tradicional desfile navideño se desarrolló sin incidentes y reunió a miles de familias en un ambiente festivo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La noche del miércoles 10 de diciembre se vivió uno de los eventos más esperados de la temporada en Ciudad Juárez: el desfile de la Caravana Coca-Cola, que reunió a más de 185 mil personas a lo largo de un recorrido de 3.5 kilómetros y que, de acuerdo con autoridades, concluyó con saldo blanco.

La Dirección General de Protección Civil informó que el operativo de seguridad y atención ciudadana fue exitoso, permitiendo el desarrollo del evento en un ambiente seguro y familiar.

Durante aproximadamente tres horas, miles de juarenses disfrutaron de carros alegóricos iluminados, espectáculos navideños y el tradicional show de pirotecnia que acompañó el paso de la caravana por distintas vialidades de la ciudad.

Entre los asistentes destacó la presencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acompañado por su esposa Rubí Enríquez, presidenta del DIF Municipal, y sus hijas Sofía y Regina, quienes siguieron el desfile desde el Estadio Benito Juárez.

La familia presenció de cerca el paso de los vehículos decorados, así como la ambientación musical y visual que caracteriza a este desfile cada año.

El titular de Protección Civil, Sergio Rodríguez, detalló que el despliegue operativo permitió mantener el orden sin registrar incidentes mayores.

El evento fue vigilado en todo momento por personal de distintas dependencias municipales, que coordinaron esfuerzos para garantizar la integridad de los asistentes en cada tramo del recorrido.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal participó con 150 elementos, 25 vehículos, una torre Juárez Vigilante, un camión de comando de incidentes y 10 cuatrimotos.

Por su parte, la Coordinación General de Seguridad Vial destinó 60 oficiales, 20 unidades y 10 motocicletas, encargados de los cierres y aperturas viales en tiempo real conforme avanzaba la caravana.

En tanto, Protección Civil desplegó un equipo compuesto por 30 elementos, 3 ambulancias propias, 3 ambulancias voluntarias, 2 máquinas extintoras, 1 unidad ligera, 3 cuatrimotos y un vehículo tipo reiser, además de llevar a cabo inspecciones de seguridad tanto en el recorrido como en el área del templete principal.

La edición 2025 de la Caravana Coca-Cola reafirmó su lugar como una de las celebraciones navideñas más populares y concurridas en Ciudad Juárez, destacando no solo por su producción visual, sino también por el ambiente familiar y la respuesta positiva de la ciudadanía.

La coordinación interinstitucional fue clave para garantizar un evento seguro y disfrutable para todos los sectores de la población.

