Repone J+ tramo del colector Cuatro Siglos

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez avanza conforme a lo programado en la reposición de un tramo del colector Cuatro Siglos, cumpliendo con los tiempos establecidos para la conclusión de la obra.
Ciudad Juárez, Chih .- El ingeniero Omar Villegas, coordinador de supervisión de obra, informó que actualmente se tiene un 90% de avance en las acciones de pavimentación y que ya fueron concluidos los trabajos en el tramo comprendido entre la Calzada del Río y Cuatro Siglos.
“Hasta ahorita hemos cumplido con el programa que teníamos establecido; ya finalizamos lo más fuerte, que era la conexión a la línea existente, y el colector nuevo ya está en operación. Ahora únicamente realizamos detalles para terminar el relleno y colar el concreto, a fin de abrir el fluido vehicular”, explicó.
Además, como parte de la obra se realizaron trabajos de relleno en el colector viejo para evitar percances futuros y se aprovechó para instalar líneas de agua potable y tratada, dejando la infraestructura lista para el abastecimiento de locales comerciales, riego de parques o su uso en la industria mediante la línea morada.
La J+ en acción, trabaja para mejorar la infraestructura siempre anteponiendo la seguridad de los juarenses.
