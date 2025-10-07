Movil - LB1 -
Publicidad - LB1 -
octubre 7, 2025 | 15:34
    Publicidad - LB1 -
    octubre 7, 2025 | 15:34
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Repavimentará Obras Públicas tramo de la avenida Tecnológico durante la noche

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Como parte del programa de mejoramiento de las vialidades principales, la Dirección General de Obras Públicas inició la noche del lunes con la repavimentación de la avenida Tecnológico en el tramo correspondiente del boulevard Zaragoza a la calle Camargo, en el cuerpo poniente.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel González García, comentó que se rehabilitarán 8,500 metros cuadrados de asfalto con una inversión de 4 millones 131 mil pesos.

    “Esta inversión de 4 millones de pesos se suma a los 49 millones que ya hemos invertido en estos aproximadamente 4 años, es una de las avenidas principales, nos hemos ocupado de trabajar en rehabilitar la avenida principal porque ahí es en donde pasa la mayor parte de la ciudadanía”, dijo el funcionario.

    - Publicidad - HP1

    Así mismo, indicó que ya se han rehabilitado 20 tramos de la avenida, que van desde la avenida Rosa María Fuentes a la Santos Dumont.

    González García agregó que también se ha optado por trabajar de manera nocturna con el programa de bacheo en otras avenidas, resaltando que estas labores se han efectuado a partir de las 8:00 de la noche.

    “Hemos tenido un incremento en tapar los baches, casi de un 40% más, nos ha servido este programa, vamos a seguir trabajando, el bacheo sigue permanente, no lo hemos parado en esta administración”, mencionó el director de Obras Públicas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Llevará DABA servicios gratuitos a la Rodadora el próximo domingo

    Como parte del segundo aniversario del Xolotón, la Dirección de Atención y Bienestar Animal...
    Estado

    Pide Luis Fernando Chacón reconocer a Personas Cuidadoras; declararían el 5 de noviembre como su día en el estado

    Luis Fernando Chacón, subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.