Repavimentará Obras Públicas tramo de la avenida Tecnológico durante la noche

Como parte del programa de mejoramiento de las vialidades principales, la Dirección General de Obras Públicas inició la noche del lunes con la repavimentación de la avenida Tecnológico en el tramo correspondiente del boulevard Zaragoza a la calle Camargo, en el cuerpo poniente.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel González García, comentó que se rehabilitarán 8,500 metros cuadrados de asfalto con una inversión de 4 millones 131 mil pesos.

“Esta inversión de 4 millones de pesos se suma a los 49 millones que ya hemos invertido en estos aproximadamente 4 años, es una de las avenidas principales, nos hemos ocupado de trabajar en rehabilitar la avenida principal porque ahí es en donde pasa la mayor parte de la ciudadanía”, dijo el funcionario.

Así mismo, indicó que ya se han rehabilitado 20 tramos de la avenida, que van desde la avenida Rosa María Fuentes a la Santos Dumont.

González García agregó que también se ha optado por trabajar de manera nocturna con el programa de bacheo en otras avenidas, resaltando que estas labores se han efectuado a partir de las 8:00 de la noche.

“Hemos tenido un incremento en tapar los baches, casi de un 40% más, nos ha servido este programa, vamos a seguir trabajando, el bacheo sigue permanente, no lo hemos parado en esta administración”, mencionó el director de Obras Públicas.

