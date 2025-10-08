Movil - LB1A -
octubre 8, 2025
    octubre 8, 2025 | 17:25
    Repavimenta Obras Públicas la calle Camino Ortiz Rubio

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección General de Obras Públicas avanza en la repavimentación de la calle Camino Ortiz Rubio, en la colonia Misión de Senecú, en el tramo de la calle San Bernardo a Sarzana, una obra del Presupuesto Participativo 2025.

    Ciudad Juárez, Chih .- Daniel González García, titular de la dependencia, comentó que la obra se realiza con una inversión de 6 millones 500 mil pesos, rehabilitando una superficie de 5,067.20 metros cuadrados, los cuales serán repavimentados con carpeta asfáltica.

    “Es una calle que está cerca del área de Valle del Sol, ya estamos por terminar, se trabaja en los detalles, que es la renivelación de pozos y las cajas de válvula para ya poder entregar esta obra”, dijo González.

    Así mismo, comentó que en dicho sector de la ciudad se ha visto gran participación de los vecinos por medio del programa de Presupuesto Participativo.

    “En estos cuatro años que hemos estado en la administración hemos atendido bastante obra y ahorita también te puedo mencionar que está el parque Banus y el parque Tres Cantos, también próximos a entregar”, dijo el director de Obras Públicas.

