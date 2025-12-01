Repavimenta Obras Públicas calle Tierra de Fuego en el suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La obra forma parte del Presupuesto Participativo 2025 y beneficiará a miles de residentes de la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio informó que avanza con la repavimentación de la calle Tierra de Fuego, ubicada en el suroriente de Ciudad Juárez, como parte del programa de mejoramiento de vialidades y de los proyectos seleccionados en el Presupuesto Participativo 2025.

Los trabajos comprenden el tramo que va de la calle Neiva hasta la avenida Lote Bravo, donde se retiró ya el pavimento dañado y se colocó nueva carpeta asfáltica. Además, como medida complementaria, se construyó un pozo de absorción con el fin de mitigar encharcamientos que históricamente han afectado la circulación en esa zona durante la temporada de lluvias.

El titular de Obras Públicas, Daniel González García, explicó que esta intervención representa una inversión de 2 millones 133 mil 95 pesos, y abarca una superficie total de 3,438 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar la movilidad para automovilistas, transporte público y peatones en una de las zonas con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

González García recordó que esta obra fue votada por la propia ciudadanía como parte del ejercicio de participación ciudadana, donde los residentes eligieron directamente los proyectos a ejecutarse con recursos públicos, lo que fortalece el vínculo entre el gobierno y la comunidad. “Es una muestra de cómo las decisiones de los ciudadanos se traducen en mejoras tangibles para su entorno”, señaló.

Además de esta obra, el funcionario informó que continúan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en otras vialidades importantes de la ciudad, entre ellas las calles 15 de Septiembre, Ejido Parritas, Isla Canarias, Adalberto Gaytán, Efraín González Luna y Fernando Villalobos, como parte de un esfuerzo integral por mejorar las condiciones de tránsito en diferentes sectores.

La repavimentación de Tierra de Fuego no solo busca reducir los tiempos de traslado, sino también mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes y elevar la calidad de vida de quienes transitan por esa área diariamente. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tener precaución al circular cerca de las zonas en obra y agradecieron la comprensión por las molestias temporales.

