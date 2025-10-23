Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 23, 2025 | 16:50
    Repara Obras Públicas baches en bulevar Talamás Camandari y calle Refugio de la Libertad

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el fin de atender los reportes ciudadanos y mejorar las condiciones del flujo vehicular, la Dirección General de Obras Públicas, en coordinación con la Dirección General de Protección Civil, trabajó en el desagüe del carril norte del bulevar Manuel Talamás Camandari, a la altura de la calle Refugio de la Libertad, con el propósito de despejar la vialidad de agua y permitir la reparación de baches que se efectuaron por las recientes lluvias.

    Ciudad Juárez, Chih .- El operativo estuvo integrado por el equipo de bomberos y dos cuadrillas de brigadas especiales de bacheo, las cuales se encargaron del bombeo del vaso de captación para bajar el nivel del agua estancada y posteriormente dar inicio con el bacheo pertinente.

    La Dirección General de Obras Públicas reportó que esta atención permitirá agilizar la circulación de vehículos que se dirigen al distribuidor vial Talamás Camandari, habilitando más carriles al hacer esta reparación completa, detallando que durante la siguiente semana los trabajos continuarán para hacer una reconstrucción más detallada de este tramo.

    Por su parte, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento se encargó de resolver los escurrimientos de drenaje que se encontraban en el sitio.

