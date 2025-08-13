Movil - LB1 -
    agosto 13, 2025 | 17:59
    Repara J+ fugas de agua potable de gran magnitud

    POR Redacción ADN / Agencias
    De manera urgente fueron atendidas y se trabaja en el restablecimiento del servicio.

    Ciudad Juárez, Chih .- De manera urgente, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento atendió dos fugas de agua potable de gran magnitud en dos zonas distintas de la ciudad, donde se realizan trabajos de reposición de la tubería dañada para solucionar los problemas y restablecer el servicio de agua potable lo antes posible.

    La primera intervención fue en el cruce de la avenida Lerdo con la calle Abraham González, en la zona Centro, donde se suspendió el servicio de agua potable debido a los trabajos de reposición de una tubería de seis pulgadas, la cual sufrió daños la tarde del martes, según explicó el ingeniero César Baca, coordinador del Distrito 3 de Agua Potable.

    “Al estar introduciendo el drenaje, la zanja quedó un poco débil, la cual colapsó y rompió la red de agua potable, la cual el día de ayer nos reportaron que estaba la fuga y acudimos a controlarla; se controló el día de ayer, se dejó sin agua una cuadra de la avenida Lerdo y el día de hoy estamos aquí para hacer la reparación pertinente”, detalló Baca.

    En la segunda intervención, la J+ trabaja en el cambio de una tubería de cuatro pulgadas en el cruce de las calles Canutillo y Samuel Navarro de la colonia Ladrilleros, donde la lluvia de anoche causó un deslave que dañó la red, originó la fuga y generó el corte del servicio en varias cuadras, por lo que ya se trabaja en la reparación.
    “Se van a reponer 10 metros de tubería de cuatro pulgadas de PVC con un codo para reparar la fuga causada por las lluvias de anoche y poder restablecer el servicio de agua lo más rápido que se pueda para la gente”, dijo Carlos Navarro, plomero de la J+ a cargo de la reparación.

    Con ambas intervenciones la J+ reafirma el compromiso 24/7 que tiene con los juarenses al solucionar las fugas para garantizar el suministro de agua potable.

