Repara Ichife socavón en Primaria Libertad de Juárez

El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), atendió un socavón de aproximadamente seis metros de profundidad ocasionado por el colapso de una antigua fosa séptica en la Escuela Primaria Federal Libertad, ubicada en la colonia Libertad de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El delegado del Ichife en la Zona Norte, Florencio Peña, señaló que desde el primer reporte, el personal de esta dependencia acudió al plantel para realizar una valoración técnica, delimitar el área de riesgo y comenzar los trabajos de rehabilitación que garanticen la seguridad de la comunidad escolar.

Añadió que por recomendación de las autoridades de Protección Civil, las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente mientras se desarrollan las labores de reparación y análisis del terreno.

A su vez, el director del plantel, Mauro Vázquez, informó que el personal docente trabaja de manera virtual para no interrumpir el aprendizaje de las alumnas y alumnos.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso con la educación, la seguridad y el bienestar de la niñez juarense, con el fin de asegurar que cada plantel educativo sea un espacio digno y confiable para el desarrollo integral de las y los estudiantes.

