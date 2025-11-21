Repara Gobierno del Estado hundimiento en primaria Libertad de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Se rehabilitó acceso principal tras colapso de fosa séptica y se renovó sistema sanitario y pluvial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), concluyó la reparación del hundimiento registrado en el acceso principal de la Escuela Primaria Libertad, ubicada en Ciudad Juárez, donde una antigua fosa séptica colapsó, provocando un riesgo estructural en la zona de ingreso del plantel.

Los trabajos comenzaron con la cancelación y relleno de la fosa, seguida por la extracción de agua y sedimentos mediante bombeo, así como la limpieza total del área afectada. Para asegurar la estabilidad del terreno, el espacio fue rellenado con grava de tres cuartos, sellado y compactado, con el fin de restituir las condiciones seguras del paso utilizado diariamente por estudiantes y personal docente.

Durante el proceso de evaluación técnica, se detectaron también deficiencias en el sistema de drenaje sanitario y la ausencia de salidas pluviales en la barda perimetral. Ante ello, se llevó a cabo una renovación integral del sistema sanitario, que incluyó la conexión a registros existentes y nuevos, además de la aplicación de pruebas hidráulicas y la verificación de sellos herméticos para prevenir filtraciones y fugas.

En la parte exterior del plantel, se realizaron adecuaciones pluviales que consistieron en la instalación de salidas en la barda perimetral, así como la habilitación de tres ventanas inferiores diseñadas para facilitar el desalojo de agua en temporada de lluvias, con lo cual se busca prevenir encharcamientos y nuevos daños estructurales.

El director de la escuela, Mauro Vázquez, agradeció la intervención del Gobierno del Estado, señalando que estas acciones eliminan riesgos potenciales para la comunidad escolar y mejoran la funcionalidad del espacio educativo. “Ahora podemos tener mayor tranquilidad tanto para el acceso como para el uso cotidiano de nuestras instalaciones, que por muchos años no habían recibido este tipo de atención”, afirmó.

Estas labores se enmarcan dentro del compromiso estatal de mejorar la infraestructura educativa en toda la entidad, priorizando la seguridad, funcionalidad y dignidad de los espacios escolares. La SEyD e ICHIFE continúan trabajando en coordinación con directivos escolares para atender de manera oportuna afectaciones estructurales en centros educativos del estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Chihuahua reafirma su propósito de garantizar entornos seguros y adecuados para el desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes, en un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación desde sus cimientos físicos.

