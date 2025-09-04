Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 4, 2025 | 15:19
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Renuevan salón de usos múltiples de la Secundaria Federal 15

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, hizo la entrega oficial del salón de usos múltiples a la comunidad escolar de la Secundaria Federal 15.

    Ciudad Juárez, Chih .- Durante la ceremonia, el alcalde destacó que la educación es una de las prioridades de su administración, por lo que se continuará destinando recursos para mejorar la infraestructura y fortalecer el futuro de Ciudad Juárez. Asimismo, exhortó a los adolescentes a aprovechar las oportunidades que reciben y a seguir preparándose para su vida laboral.

    La directora de la institución, Flor de los Ángeles Meza Medina, agradeció la inversión otorgada, ya que permite a la comunidad contar con espacios más dignos y funcionales.

    - Publicidad - HP1

    En representación de los padres de familia, Yadira Márquez Vergara resaltó que el nuevo salón representa el resultado de un esfuerzo conjunto que beneficiará a los estudiantes, quienes ahora podrán desarrollarse en un ambiente más cómodo y seguro. También valoró la entrega de útiles escolares, los cuales llegan en un momento oportuno para las familias.

    Por su parte, la alumna Karen Jaqueline expresó el agradecimiento de sus compañeros por los apoyos recibidos y reiteró el compromiso de los estudiantes de continuar con su formación académica.

    En el evento también participaron la supervisora de la zona 4, Carlota Lucero; el coordinador general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Hidalgo; Sassil Lozano, secretaria de Organización de la Sección 8 del SNTE; Ismael Rueda, titular de Infraestructura Educativa; y Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, director de Educación del Municipio.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Telón

    Disfruta del espectáculo de danza “Toritos de México” este sábado

    El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invita a la comunidad...
    Estado

    Pronostican lluvias en el estado para este viernes

    También se prevén vientos de hasta 35 km/h en Guerrero, Guachochi, Bocoyna, Allende, López,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.