Renueva J+ tramo del colector Cuatro Siglos

Trabaja personal de la J+ 24 horas del día para avanzar lo más rápido posible.

Ciudad Juárez, Chih .– La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza el reemplazo de un tramo del Colector Cuatro Siglos, el cual presentaba riesgo de colapso, con el objetivo de salvaguardar a quienes transitan por la zona.

El director de obra de la J+, César Triana, explicó que esta infraestructura tiene más de 30 años y fue construido en material de concreto, por lo que su vida útil ha terminado, registrando hundimientos que pudieran agravarse si no se reemplazaba con urgencia.

“Es una de las arterias principales de la ciudad y es importante, tener en las mejores condiciones de seguridad esta zona, hemos estado día y noche y el tráfico no para, es una arteria que está viva todo el día, con mucho movimiento y en dos sentidos, dejarles una vía con alta seguridad al menos en lo que corresponde a agua y en este caso a drenaje sanitario, y por supuesto lo que tiene que ver para evitar los hundimientos”, señalo.

Los trabajos, que tendrán una duración aproximada de dos semanas, fueron programados estratégicamente antes del inicio del ciclo escolar para evitar mayores afectaciones a la circulación.

La J+ agradece la paciencia y comprensión de los automovilistas, reiterando que, estas acciones representan un paso firme hacia una ciudad con infraestructura de última tecnología con mayor duración.

