Rendirá Ana Estrada su Primer Informe de Actividades bajo el lema “Transparencia que transforma”

Publicidad - LB2 -

La síndica municipal Ana Carmen Estrada García presentará su Primer Informe de Actividades el próximo lunes 10 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Hotel Fiesta Inn, ubicado en Paseo Triunfo de la República, Zona Pronaf.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- Bajo el lema “Transparencia que transforma”, Estrada destacó que este informe será un ejercicio de rendición de cuentas ciudadano, donde dará a conocer los principales avances y resultados obtenidos durante su primer año al frente de la Sindicatura Municipal.

“Este informe no es un trámite, es un acto de compromiso con la gente. Nuestro deber es cuidar que cada peso público se traduzca en bienestar y confianza para Juárez”, expresó la funcionaria.

Durante el evento se abordarán temas clave como:

- Publicidad - HP1

Vigilancia del gasto público

Supervisión de obras municipales

Fortalecimiento institucional

Participación ciudadana y transparencia activa

Estrada subrayó que su administración ha priorizado acercar la función pública a las personas, y fomentar una cultura en la que la transparencia no solo se mide en reportes, sino en la capacidad de generar confianza y rendir cuentas de manera abierta y directa.

El evento será de acceso libre y abierto a la ciudadanía, invitando a todas las personas interesadas a conocer el trabajo realizado por la Sindicatura, así como los proyectos que continuarán impulsándose para garantizar un gobierno más eficiente y honesto.

Resumen del evento:

Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025

Lunes 10 de noviembre de 2025 Hora: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Lugar: Hotel Fiesta Inn, Paseo Triunfo de la República, Circuito Pronaf 3451

Hotel Fiesta Inn, Paseo Triunfo de la República, Circuito Pronaf 3451 Lema: Transparencia que transforma

Transparencia que transforma Acceso: Libre y dirigido al público en general

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.