    agosto 12, 2025 | 19:50
    Remató Tesorería Municipal una vivienda por adeudo en Impuesto Predial

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Tesorería Municipal remató una vivienda situada en el fraccionamiento Parajes del Sur por presentar un adeudo en el pago del Impuesto Predial desde hace 21 años.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, comentó que el propietario del bien inmueble presentaba un adeudo total de 153,380 pesos, los cuales se fueron acumulando del año 2004 a la fecha.

    Aunque se notificó por diversas vías al titular de la vivienda, no se obtuvo ninguna respuesta, por lo que hoy al mediodía se remató el predio al mejor postor.

    Comentó que 10 bienes inmuebles estaban en riesgo de ser rematados, sin embargo los propietarios de nueve de ellos acudieron a la Tesorería Municipal para llegar a un acuerdo de pago.

    Romero Aguilar exhortó a los ciudadanos a ponerse al corriente en sus pagos en la contribución para proteger su patrimonio.

    Dijo que estos remates no tienen un fin recaudatorio, sino que los propietarios se pongan al corriente como el resto de la población.

