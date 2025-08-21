Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 21, 2025 | 15:44
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Reitera Pérez Cuéllar ampliación para tramitar el engomado ecológico

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró este día la ampliación al plazo para tramitar el engomado ecológico y a la vez invitó a la ciudadanía para que acuda a la verificación de sus vehículos.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Estos días se registraron largas filas para tramitar el engomado ecológico y obviamente no queremos presionar a la ciudadanía de manera incorrecta”, dijo el alcalde.

    Comentó que se hizo una medición razonable y se extendió el plazo hasta el 1 de octubre, por lo que no habrá sanciones a quien no porte en sus vehículos el engomado ecológico, pero espera que la ciudadanía se organice para obtenerlo y no deje todo para el último.

    - Publicidad - HP1

    Por su parte, César Díaz Gutiérrez, director de Ecología, dijo que por instrucciones del alcalde se hizo la prórroga hasta el 1 de octubre y los horarios para la verificación en el módulo de esta dependencia se extendieron de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a viernes y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

    En el caso de los centros de verificación particulares, se atiende ahora de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los domingos de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

    Señaló que es falso la implementación de retenes en la ciudad, ni tampoco operativos especiales, ni de agentes de la Coordinación de Seguridad Vial, ni los de la Dirección de Ecología.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 037 | Juárez vibra con nuevo festival

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio del podcast...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Universitas

    Estudiante de Chihuahua representará a México en conferencia internacional

    Adrián Joav Martínez Meza, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad...
    Estado

    Elabora SDUE un plan urbano para ocho regiones de Chihuahua

    Este esfuerzo busca establecer un rumbo claro para el desarrollo urbano en estas áreas,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.