    noviembre 17, 2025 | 13:31
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Reitera alcalde Cruz Pérez Cuéllar llamado a verificar vehículos para mejorar calidad del aire

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 232 mil engomados ecológicos han sido emitidos; el trámite sigue sin operativos ni retenes.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró este lunes el llamado a las y los conductores de Ciudad Juárez a realizar la verificación vehicular, subrayando que se trata de una medida esencial para mejorar la calidad del aire no solo en esta frontera, sino en toda la región binacional que incluye a El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México.

    Durante su mensaje, el alcalde enfatizó que el Gobierno Municipal mantendrá el programa de verificación ecológica como una acción de carácter ambiental, cuyo objetivo va más allá de lo administrativo. “No es solo un trámite, es una forma directa de cuidar la salud y el entorno que compartimos con las ciudades vecinas”, indicó.

    En seguimiento a sus instrucciones, diversas áreas operativas municipales continúan realizando jornadas de socialización del programa, para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de mantener sus vehículos en condiciones óptimas, reducir emisiones contaminantes y cumplir con el proceso de verificación sin necesidad de sanciones.

    Pérez Cuéllar destacó que hasta el momento se han emitido más de 232 mil engomados ecológicos, lo cual refleja una respuesta positiva de la comunidad, aunque reconoció que aún es necesario fortalecer la conciencia ambiental y reforzar la responsabilidad individual para lograr un impacto más significativo en la disminución de contaminantes.

    El edil reiteró que el trámite no es obligatorio de forma preventiva, sino que se solicita únicamente cuando un automovilista incurre en una infracción vial, tal como se ha informado desde el inicio del programa. En ese sentido, no se instalarán retenes ni operativos especiales, con el objetivo de mantener una estrategia de cumplimiento basada en la educación y la participación voluntaria.

    El programa de verificación vehicular se enmarca dentro de las políticas municipales orientadas a enfrentar la problemática de contaminación atmosférica, en una ciudad que presenta altos índices de partículas suspendidas durante el año, especialmente en temporadas de baja humedad y alta movilidad.

    Finalmente, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo un llamado a la corresponsabilidad regional, al señalar que Juárez, El Paso y Las Cruces comparten la misma atmósfera, por lo que cada acción local contribuye o afecta a un entorno común. “El aire no reconoce fronteras, y nuestra tarea es protegerlo entre todos”, concluyó.

