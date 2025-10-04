Movil - LB1 -
    octubre 4, 2025 | 14:06
    Reitera Alcalde apoyo a vecinos de Héroes de la Revolución en Cruzada por Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su apoyo a los habitantes de la colonia Héroes de la Revolución.

    Ciudad Juárez, Chih .- Refirió que para el 2026 el Gobierno Municipal estará haciendo una inversión en un terreno localizado enseguida del parque Héroes de la Revolución, a fin de que sea un espacio de convivencia para que los adolescente hagan deporte y los adultos mayores tengan distintas actividades.

    “Es un terreno municipal donde se puede invertir, hay necesidad y no nos cuesta nada meterlo al presupuesto 2026”, comentó.

    Durante el evento, el edil también indicó que el Gobierno Municipal trabaja para atender a la ciudadanía desde sus entornos, por lo que felicitó a los integrantes de los Comités de Paz, quienes tomaron la decisión de construir ciudadanía y construir ciudad, ya que además de sus obligaciones personales, están poniendo un granito de arena para tener mejor comunidad.

    La coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Areli Sarai Rojas Rivera, señaló que ya se trabaja con el DIF Municipal y con la Secretaría de Seguridad Pública en una serie de acciones para los niños y jóvenes de ese sector, ya que la idea no es solamente llevar servicios a través de Cruzadas, sino realizar una serie de actividades deportivas y culturales que ayuden a reforzar la paz.

    Dijo que esta es la colonia número 12 que se atiende y es parte de una segunda fase, pues en una primera etapa atendieron 10 colonias y actualmente hay 33 Comités de Paz.

    Durante la Cruzada, la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, tomó protesta a los miembros de los dos Comités de Paz “Héroes de la Revolución” y “Héroes de la Revolución en comunidad”.

    En el lapso de dos semanas, el Municipio, a través de las distintas direcciones llevó una serie de trabajos en la colonia, como la Feria Comunitaria del Deporte, con la que se atendió a 2 mil niños y adultos mediante actividades deportivas, voleibol, boxeo, pilares, activaciones físicas y pláticas de prevención a estudiantes del CBTIS 128.

    También se hicieron mejoras al entorno, por lo que se atendieron 54 baches, se dio mantenimiento al parque Héroes de la Revolución, se rehabilitaron y encendieron 141 luminarias, además de retiró 5.5 toneladas de basura y hierba, 570 llantas y seis toneladas de tiliches, entre otros trabajos.

    Lauro Salas Ramos, presidente del Comité de Paz, dijo que estas acciones son importantes, sin embargo es necesario que los padres y abuelos sean pieza fundamental para educar a los niños y jóvenes.

    “Pueden hacer muchas cruzadas pero si nosotros no tenemos base fundamental de llevar por buen camino a los niños y adolescentes no se va avanzar”, comentó.

    En la Cruzada fueron reconocidos empleados municipales de la Dirección de Limpia y de Parques y Jardines.

    Durante el evento estuvieron el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan; el director de Alumbrado Público, Abraham Espitia; el director de Educación, Guillermo Alvídrez, así como la directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

