Reitera Alcalde apoyo a empresarios de Asociación de Hoteles y Moteles

Durante el aniversario número 75 de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ratificó el apoyo del Gobierno Municipal a los empresarios que integran la organización.

Ciudad Juarez, Chih .- El evento se realizó en el Hotel El Paseo, donde el Alcalde felicitó a los socios por el trabajo que han hecho aquí, además les agradeció y reconoció el esfuerzo de poner en alto el nombre de esta frontera ante quienes la visitan.

El edil ratificó el compromiso de su administración para seguir trabajando con los empresarios en equipo, tal y como lo han hecho en los últimos cuatro años, a fin de seguir construyendo la Heroica Ciudad Juárez.

El edil dijo que esta conmemoración es importante, ya que los empresarios hoteleros le apuestan a la ciudad y son la mejor imagen, además representan el 42 por ciento en la economía del estado.

Durante el evento se llevó a cabo la conferencia magistral con la periodista Paola Rojas, quien habló del tema “El Impacto de las Políticas de Donald Trump en la Frontera”.

El presidente de la asociación de Hoteles y Moteles, Rogelio González Alcocer, reconoció el apoyo y cercanía del Presidente Pérez Cuéllar y señaló que ha sido un aliado constante en la asociación.

El empresario rindió homenaje a los fundadores, presidentes y socios que han estado en la asociación comprometidos con Juárez, pues cada empleo que se genera en los hoteles es contribución directa a la ciudad.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, felicitó a los empresarios por las décadas de esfuerzo, de reinventarse y seguir de pie.

Dijo que el sector hotelero se ha convertido en sinónimo de confianza y los socios son el rostro amable y generoso que distingue a la gente de Ciudad Juárez, por lo que reiteró el compromiso de apoyarlos con más seguridad infraestructura, promoción turística y capacitación.

En el evento estuvieron el cónsul de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León; el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas y el administrador de la Aduana, Octavio Othón López Pérez, así como representantes del sector turístico.

