Reitera Alcalde apoyo a Asociación de Ingenieros y Arquitectos y pide cerrar filas por Juárez

Publicidad - LB2 -

Durante la conmemoración del 73 aniversario de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su apoyo a los profesionistas y les pidió cerrar filas por Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde destacó que este tipo de asociaciones han trabajado mucho por el crecimiento de la ciudad y sus obras han impactado de manera positiva en esta frontera.

Comentó que el Gobierno Municipal también ha hecho un esfuerzo en apoyarlos a través de la Mejora Regulatoria, donde los procesos de Licencias de Uso de Suelo y otros trámites han avanzado, ya que ahora las gestiones son más eficientes y rápidas.

- Publicidad - HP1

El alcalde mencionó que en los cuatros años de su Administración, se ha realizado bastante obra pública y sin deuda, no obstante el rezago es brutal y sigue faltando recurso de otros niveles de Gobierno.

“Falta mucho por hacer pero las cosas tienen que cambiar y a Juárez se le tiene que apoyar no solo con discursos, sino con recursos, y eso también tiene que cambiar a nivel estatal, y en eso estamos trabajando; hay que cerrar filas por Juárez, cuenten conmigo, cuenten con el Presidente y con el Gobierno Municipal”, señaló.

Durante la ceremonia, Manuel Gilberto Contreras, presidente de la asociación de Ingenieros y Arquitectos, habló de la creación de la organización y proyectó fotografías y videos de las actividades y los trabajos que han realizado estos 73 años en beneficio del desarrollo y crecimiento de Ciudad Juárez.

El líder de la asociación también señaló que desean trabajar de la mano del Gobierno Municipal para que la ciudad pueda fortalecerse.

Durante el evento estuvieron el presidente del Consejo de Planeación de Ciudad Juárez, Vicente López Urueta; el titular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Sergio Ibarra Molina; el presidente de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, Roberto Pérez Fong y el presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, Javier Iván Domínguez.

También estuvieron el titular del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Chihuahua (CIMECH) Ciudad Juárez, Guillermo Lara Rodríguez; el presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, Gilberto Contreras Lara y el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.