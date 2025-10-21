Rehabilitará Municipio parques Barragán y Familias Felices con Presupuesto Participativo

Publicidad - LB2 -

Como parte de los avances de obras del Presupuesto Participativo, el Gobierno Municipal a través de la Dirección General de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación del parque Barragán en la colonia Ampliación Aeropuerto y el parque Familias Felices en el Kilómetro 20.

Ciudad Juárez ,Chih .- El director general de la dependencia, Daniel González García, comentó que ambas rehabilitaciones corresponden a proyectos del 2025, destacando que el parque Barragán presenta 12% de avance y el parque Familias Felices 35%.

“Por ejemplo en el parque Barragán, tiene ahí ya un buen avance, comenzando ya la obra, todo lo que es la obra civil, hay que comentar que lleva su cancha, sus juegos de rehabilitación, sus juegos infantiles, andadores y pintura en el área”, informó.

Mientras que en el parque Familias Felices, se trabaja en el colado de banquetas y contará con la rehabilitación de juegos existentes, la construcción de andadores, área de comedores con mesas de picnic, cisterna para red de distribución, así como el suministro de equipos de juego y calistenia.

“Ahorita ya arrancamos varios proyectos del Presupuesto Participativo 2025… vamos a cerrar bien el año, tenemos mucho trabajo, pero ya estamos en proceso de sacar más obras y obvio terminar las que están pendientes”, comentó González García.

