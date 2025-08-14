Rehabilitan parque en Parajes de San Isidro con inversión de 1.5 mdp

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales, representantes empresariales y vecinos participaron en la presentación del proyecto “Parque en un día”, una iniciativa que forma parte del programa Construyendo tu parque, de Fundación Bepensa, realizada en alianza con Fundación Cummins, el Club Rotario Juárez Ejecutivo y el Ayuntamiento de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- La rehabilitación del parque lineal Parajes de San Isidro incluyó reforestación con especies nativas, instalación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio al aire libre, renovación de la cancha deportiva, pintura general, así como la construcción de un área de picnic familiar.

En total se invirtieron 1.5 millones de pesos y se contó con el apoyo de 60 voluntarias y voluntarios, además del trabajo coordinado de las dependencias municipales.

Durante el evento para entregarlo a la comunidad, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar destacó la importancia de la colaboración entre iniciativa privada, sociedad y Gobierno para transformar espacios públicos deteriorados en áreas seguras y funcionales para las familias.

Subrayó que aunque la ciudad enfrenta grandes retos por su extensión, el trabajo conjunto permite avanzar más rápido en la recuperación de zonas clave.

Comentó que en la gran mayoría de los parques que han entregado, la población los cuida; sin embargo, hay algunos casos donde se sigue vandalizando.

Dijo que en cada entrega se hace un llamado a la población para que los cuide, ya que Ciudad Juárez es tan grande y dispersa que es imposible estar al pendiente de todos.

Destacó que en estos cuatro años a su cargo como alcalde sí se ha logrado que haya mayor conciencia por parte de la población, por lo que seguirán trabajando para que siga mejorando la actitud de la gente hacia el cuidado de las áreas verdes.

Carlos Martín Briseño, director de Fundación Bepensa, señaló que este modelo de intervención busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino fomentar la integración social y la apropiación comunitaria del espacio, asegurando su mantenimiento a largo plazo.

“La verdadera transformación ocurre cuando las y los vecinos hacen suyo el parque, lo cuidan y lo convierten en un lugar de encuentro y esperanza”, expresó.

Por su parte, Rafael Rucobo Naranjo, presidente del Club Rotario Ejecutivo, agradeció la elección de Ciudad Juárez para este proyecto y resaltó que el engranaje entre empresas, Gobierno y organizaciones civiles genera resultados positivos y sostenibles.

Vecinos como María López y jóvenes voluntarios como Alan Medina, coincidieron en que el nuevo parque no solo es un lugar para el esparcimiento, sino un símbolo de unión y compromiso comunitario.

Con esta entrega, Construyendo tu parque reafirma su visión de construir comunidad desde el espacio público, replicando un modelo que Fundación Bepensa y Fundación Cummins han implementado por casi una década en diferentes regiones del país.

