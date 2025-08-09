Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 9, 2025 | 18:06
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Rehabilitan camellón en Av. Ramón Rivera Lara a través del programa “Adopta un Camellón”

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Dirección General de Desarrollo Urbano, en convenio con la empresa Hoteles Zara, entregó la rehabilitación del camellón ubicado sobre la avenida Ramón Rivera Lara, en su cruce con Paseo de la Victoria, como parte del programa Adopta un Camellón.

    Ciudad Juárez, Chih .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció al equipo encabezado por Paty Zaragoza por su intervención, destacando que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, participan activamente en la rehabilitación de la ciudad.

    Por su parte, Iván Morales, gerente de Hoteles Mesaluna, reiteró el compromiso de la empresa para seguir colaborando con el municipio en acciones que beneficien a la comunidad.

    - Publicidad - HP1

    La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que fueron intervenidos 75 metros lineales de camellón, con la atención de guarniciones, reforestación, piedra decorativa y la colocación de once bancas.

    Mientras que el coordinador general de Seguridad Vial, César Tapia, señaló que se instalaron cuatro luminarias nuevas, 130 metros de cableado y se realizó la limpieza integral del área.

    En el evento también estuvo presente la síndica municipal, Ana Estrada y el regidor Alejandro Acosta.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Reciben vecinos pavimentación de calle Argelia

    Esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, realizó la entrega oficial de los...
    Juárez / El Paso

    Con inversión de 7 mdp entregan rehabilitación del Parque Jiquilpan

    El Gobierno Municipal entregó oficialmente las obras de construcción y rehabilitación del Parque Jiquilpan,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.