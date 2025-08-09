Rehabilitan camellón en Av. Ramón Rivera Lara a través del programa “Adopta un Camellón”

Publicidad - LB2 -

La Dirección General de Desarrollo Urbano, en convenio con la empresa Hoteles Zara, entregó la rehabilitación del camellón ubicado sobre la avenida Ramón Rivera Lara, en su cruce con Paseo de la Victoria, como parte del programa Adopta un Camellón.

Ciudad Juárez, Chih .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció al equipo encabezado por Paty Zaragoza por su intervención, destacando que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales, participan activamente en la rehabilitación de la ciudad.

Por su parte, Iván Morales, gerente de Hoteles Mesaluna, reiteró el compromiso de la empresa para seguir colaborando con el municipio en acciones que beneficien a la comunidad.

La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, informó que fueron intervenidos 75 metros lineales de camellón, con la atención de guarniciones, reforestación, piedra decorativa y la colocación de once bancas.

Mientras que el coordinador general de Seguridad Vial, César Tapia, señaló que se instalaron cuatro luminarias nuevas, 130 metros de cableado y se realizó la limpieza integral del área.

En el evento también estuvo presente la síndica municipal, Ana Estrada y el regidor Alejandro Acosta.

