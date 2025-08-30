Rehabilitan camellón en Av. Manuel Talamás Camandari

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de las obras de rehabilitación de un tramo del camellón central en la avenida Manuel Talamás Camandari, como parte del programa Adopta un Camellón de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Ciudad Juárez, Chih .- En esta ocasión, la intervención fue realizada por la empresa Unión Caromo, sumándose al esfuerzo que impulsa el Gobierno Municipal junto con la iniciativa privada y la sociedad civil.

En representación de la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, acudió el coordinador técnico Gustavo Villalpando, quien informó que la obra consistió en la atención de 155 metros lineales con pintura en guarniciones, colocación de grava triturada, instalación de piso de concreto y reforestación con arbusto cenizo y palo verde.

Por su parte, el director general de Servicios Públicos, César Tapia, dio a conocer que, a través de la Dirección de Limpia, se recolectaron 1.8 toneladas de basura, 1.3 toneladas de tierra de arrastre y siete llantas que fueron retiradas del lugar.

La gerente de Unión Caromo, Guadalupe Chávez, destacó el compromiso de la empresa con la comunidad y el medio ambiente, al sumarse a esta iniciativa de recuperación de espacios públicos.

El alcalde Pérez Cuéllar agradeció la colaboración de la compañía y subrayó que esta es la tercera entrega del programa, en el cual ya participan 15 empresas y agrupaciones de la sociedad juarense.

Asimismo, invitó a más organizaciones a sumarse al esfuerzo para seguir transformando la imagen urbana de Ciudad Juárez.

