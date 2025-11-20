Rehabilita Obras Públicas parques en Riberas del Bravo y El Jarudo con inversión de más de 10 mdp

Publicidad - LB2 -

Los trabajos forman parte del Presupuesto Participativo 2025 y buscan fortalecer la convivencia vecinal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas del Municipio de Juárez mantiene activos los trabajos de rehabilitación en los parques Rivera del Real, ubicado en Riberas del Bravo, y Sierra Naica, en la colonia El Jarudo, con una inversión conjunta superior a los 10 millones de pesos, como parte de los proyectos seleccionados por la ciudadanía en el Presupuesto Participativo 2025.

Daniel González García, titular de la dependencia, informó que las labores avanzan conforme al calendario establecido y destacó que estas obras responden directamente a propuestas presentadas por los propios vecinos, quienes eligieron ambas intervenciones en el proceso democrático de priorización de recursos públicos. “Son proyectos que no solo mejoran la imagen urbana, sino que también generan espacios de convivencia, recreación y cohesión social”, afirmó.

En el parque Rivera del Real, actualmente se trabaja en el montaje de una estructura tipo domo, con la finalidad de ofrecer sombra y condiciones más adecuadas para la práctica deportiva y actividades comunitarias. En tanto, en el parque Sierra Naica se construyen nuevas banquetas y gradas, mejorando la accesibilidad y la funcionalidad del espacio para eventos barriales y actividades al aire libre.

González García señaló que las obras en parques y espacios públicos han demostrado tener un impacto social significativo, convirtiéndose en puntos de reunión para familias y vecinos que ahora cuentan con áreas más dignas para ejercitarse, jugar o simplemente convivir. “Estas rehabilitaciones no solo transforman el entorno físico, también mejoran la calidad de vida de quienes los utilizan a diario”, apuntó.

El funcionario municipal informó además que ya se han concluido más de siete obras derivadas del Presupuesto Participativo 2025, las cuales serán entregadas oficialmente en las próximas semanas por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar. Estas acciones, dijo, reflejan el compromiso del Gobierno Municipal con un modelo de gestión incluyente y participativo, en el que la ciudadanía tiene un rol directo en la definición del destino de los recursos.

Los trabajos en los parques Rivera del Real y Sierra Naica se suman a una estrategia más amplia de rehabilitación urbana impulsada por la administración municipal, que busca consolidar espacios seguros, funcionales y atractivos en todas las zonas de Ciudad Juárez, especialmente en aquellas con mayores rezagos en infraestructura comunitaria.

