Rehabilita Obras Públicas el parque Oliver Destín

La Dirección General de Obras Públicas trabaja en una segunda fase de rehabilitación del parque Oliver Destín, un proyecto del Presupuesto Participativo 2025 denominado por los vecinos como Vista los Ojitos.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que en el 2023 ya se había intervenido este espacio, en donde se hizo la renovación de canchas deportivas, juegos infantiles y áreas verdes del parque.

“Ahora en este programa del Presupuesto Participativo del 2025 ingresan con el mismo proyecto para darle continuidad a este espacio, entonces lo que vamos hacer es que vamos a construirles un domo y el gimnasio al aire libre con un área de calistenia y obvio, en la cancha que tienen vamos a poner una malla perimetral que ponemos para cuando están jugando con la pelota”, dijo el funcionario.

Así mismo, el titular de Obras Públicas comentó que se espera gran actividad para la dependencia en el tema del Presupuesto Participativo, pues ante la respuesta de la ciudadanía hubo mayor registro de proyectos y como resultado, un mayor número de obras a realizarse.

“Esta semana ya hemos estado firmando techos presupuestales para poder empezar a licitar, también ya salieron unas licitaciones hace dos semanas, empezamos a sacar proyectos, en su mayoría del Presupuesto Participativo”, mencionó González García.

