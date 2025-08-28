Movil - LB1 -
    agosto 28, 2025 | 17:53
    Regidores promueven mejores condiciones para personas adultos mayores

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Regidores de las Comisiones conjuntas de Atención a las Personas Mayores y la de Familia y Asistencia Social, se reunieron con personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) para trabajar en la organización del “II Foro de Personas Mayores y Ciudades Amigables: Cuidado y Personas Mayores”.


    Ciudad Juárez, Chih .- La regidora Sandra García Ramos, coordinadora de la Comisión Edilicia de la Familia y Asistencia Social, dijo que el objetivo de esta reunión es preparar el foro donde se dará a conocer el trabajo y los avances para que Juárez sea nombrada como una de las Ciudades Amigables.

    Eso significa que esta frontera contará con diversas obras, estructuras y reglamentos que ayuden a que las personas mayores tengan una vida más sencilla y digna.

    Es necesario trabajar también en políticas públicas para que toda persona mayor o quien va a llegar a esa edad, tenga una vida digna, que sean útiles y productivas dentro de la sociedad.

    Pero también construir una ciudad que les ayude a vivir bien, que puedan desplazarse bien, sin mayores problemas y que no sea un problema cruzar la calle o subir al autobús, que puedan llegar a edificios de manera fácil y sin problemas, indicó.

    La regidora García dijo que en el foro se darán los resultados de una encuesta donde las personas mayores dan a conocer las políticas, acciones y obras públicas que ellos consideran se deben realizar para vivir mejor.

