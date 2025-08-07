Movil - LB1 -
    Regidores apoyaron a grupos que van a representar a Juárez en México y el extranjero

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Regidoras de la Comisión Edilicia de Cultura se reunieron para determinar el apoyo que se entrega a los artistas que van a diferentes partes a representar a Ciudad Juárez en eventos culturales dentro y fuera del país.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La regidora y coordinadora de la Comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, así como sus homólogas, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Luz Clara Cristo Sosa, establecieron repartir una bolsa de 150 mil pesos a grupos y artistas que viajarán a Lima, Perú; Málaga, España; Stávropol, Rusia; Mendoza, Argentina; así como también a diferentes ciudades mexicanas.

    Comentó que saben lo difícil que es para estos artistas y grupos salir de la ciudad, más cuando su presentación es en otros países y en otros continentes, por ello es importante apoyarlos.

    Con base en ello, dijo, la Comisión se reúne estudia su caso y determina cuál es el monto que se les puede ofrecer.

    En este caso, se tiene un tope de 20 mil pesos por solicitud de apoyo, pero tratan de dar la cantidad más alta posible, de acuerdo a las peticiones que llegan.

    Comentó que la Comisión está abierta para recibir las solicitudes de ayuda y lo único que deben hacer los interesados es acudir al tercer piso de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” y dejar su solicitud en la oficina de la regidora Martha Patricia Mendoza.

    Es importante que la solicitud se lleve con uno o dos meses de anterioridad al evento para que así se pueda solicitar el recurso, además de que se debe presentar el documento donde se informe sobre el evento en el que van a participar.

