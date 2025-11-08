Regidores apoyan a grupos culturales que representarán a Juárez en México y el extranjero

Publicidad - LB2 -

Destinan 150 mil pesos para respaldar proyectos en danza, cine y composición que promueven el talento fronterizo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Cultura del Ayuntamiento de Juárez anunció que destinó una bolsa de 150 mil pesos para apoyar a artistas y grupos culturales locales que participarán en concursos y presentaciones nacionales e internacionales, como parte del esfuerzo institucional por proyectar el talento fronterizo.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la comisión, informó que durante esta semana se evaluaron distintas solicitudes de apoyo presentadas por personas dedicadas a disciplinas como la composición musical, danza folclórica y urbana, ballet y cinematografía, con el fin de facilitar su participación en eventos dentro y fuera del país.

En esta edición se beneficiaron proyectos que representarán a Ciudad Juárez en destinos como Puerto Vallarta, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Los Ángeles, California y Trieste, Italia, posicionando a esta frontera como una ciudad activa en el ámbito artístico y cultural.

“Queremos que mujeres, hombres, niñas y niños con talento puedan llevar el nombre de Juárez a más lugares, demostrando que aquí hay esfuerzo, trabajo y pasión en cada expresión artística”, expresó Mendoza Rodríguez.

Los apoyos individuales han alcanzado montos de hasta 20 mil pesos por grupo o participante, cantidad que busca cubrir parte de los gastos relacionados con transporte, inscripción o materiales para las presentaciones. La regidora señaló que los beneficiarios han obtenido primeros, segundos y terceros lugares en competencias anteriores, lo que demuestra su compromiso y nivel profesional.

Asimismo, la Comisión Edilicia de Cultura planea organizar en las próximas semanas una exhibición artística en la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, donde algunos de los beneficiarios podrán mostrar su trabajo al público y compartir los logros obtenidos gracias al respaldo institucional.

Las autoridades municipales reiteraron su disposición de seguir impulsando políticas culturales que reconozcan el talento juarense y brinden oportunidades reales de crecimiento a quienes se dedican al arte en sus distintas manifestaciones.

