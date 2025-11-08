Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
noviembre 8, 2025
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 8, 2025 | 15:55
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Regidores apoyan a grupos culturales que representarán a Juárez en México y el extranjero

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Destinan 150 mil pesos para respaldar proyectos en danza, cine y composición que promueven el talento fronterizo.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Cultura del Ayuntamiento de Juárez anunció que destinó una bolsa de 150 mil pesos para apoyar a artistas y grupos culturales locales que participarán en concursos y presentaciones nacionales e internacionales, como parte del esfuerzo institucional por proyectar el talento fronterizo.

    La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la comisión, informó que durante esta semana se evaluaron distintas solicitudes de apoyo presentadas por personas dedicadas a disciplinas como la composición musical, danza folclórica y urbana, ballet y cinematografía, con el fin de facilitar su participación en eventos dentro y fuera del país.

    - Publicidad - HP1

    En esta edición se beneficiaron proyectos que representarán a Ciudad Juárez en destinos como Puerto Vallarta, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Los Ángeles, California y Trieste, Italia, posicionando a esta frontera como una ciudad activa en el ámbito artístico y cultural.

    “Queremos que mujeres, hombres, niñas y niños con talento puedan llevar el nombre de Juárez a más lugares, demostrando que aquí hay esfuerzo, trabajo y pasión en cada expresión artística”, expresó Mendoza Rodríguez.

    Los apoyos individuales han alcanzado montos de hasta 20 mil pesos por grupo o participante, cantidad que busca cubrir parte de los gastos relacionados con transporte, inscripción o materiales para las presentaciones. La regidora señaló que los beneficiarios han obtenido primeros, segundos y terceros lugares en competencias anteriores, lo que demuestra su compromiso y nivel profesional.

    Asimismo, la Comisión Edilicia de Cultura planea organizar en las próximas semanas una exhibición artística en la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, donde algunos de los beneficiarios podrán mostrar su trabajo al público y compartir los logros obtenidos gracias al respaldo institucional.

    Las autoridades municipales reiteraron su disposición de seguir impulsando políticas culturales que reconozcan el talento juarense y brinden oportunidades reales de crecimiento a quienes se dedican al arte en sus distintas manifestaciones.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    En la Salud

    Ofrecen mastografías y papanicolaou gratuitos en Centros Comunitarios de Juárez

    La campaña permanente busca fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y cérvico-uterino. Ciudad...
    Juárez / El Paso

    Continuarán mañana esterilizaciones gratuitas de mascotas en la Primaria Ignacio Manuel Altamirano

    La Dirección de Bienestar Animal hace un llamado a respetar los requisitos para recibir...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.