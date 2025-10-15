Movil - LB1A -
octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 15:22
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Refuerzan áreas verdes del Parque Central con siembra de pasto

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Parque Central informa a la ciudadanía que, como parte del programa de mejoramiento de áreas verdes, se inició la siembra de pasto tipo invierno-verano en el lado poniente del recinto, que hasta la fecha cubre una superficie total de 240 metros cuadrados de semilla.

    Ciudad Juárez, Chih .- Se tiene planificado sembrar 3 mil metros cuadrados de pasto, con el objetivo de renovar la imagen del parque, optimizar las áreas de recreación y fomentar el cuidado del medio ambiente.

    Durante el proceso de crecimiento y establecimiento del nuevo pasto, las zonas intervenidas estarán delimitadas con cinta de precaución, por lo que se solicita la comprensión y colaboración de la ciudadanía para evitar el paso por estas áreas y permitir el correcto desarrollo del césped.

    La administración de este recinto continuará con la conservación de los espacios públicos, para el beneficio de las familias que disfrutan este sitio.

