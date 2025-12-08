Refuerzan afiliaciones al Partido Verde en Juárez con liderazgos femeninos y visión rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

Alma Arredondo y Laura Marín se suman al PVEM en un momento de expansión territorial y política.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un entorno político marcado por los reacomodos partidistas de cara al proceso electoral de 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Juárez fortalece su presencia con la incorporación de perfiles de trayectoria, particularmente femeninos, que amplían su base territorial y programática. El domingo pasado, dos figuras reconocidas del ámbito local formalizaron su afiliación al Verde: Alma Arredondo, ex regidora y actual directora de Bienestar Animal Municipal, y Laura Marín, ex diputada local por el PAN.

La adhesión de ambas políticas representa un momento clave para el liderazgo local del partido, encabezado por Alex Pérez Escalante, quien ha apostado por una estrategia territorial enfocada en causas sociales y medioambientales, como el bienestar animal y la reforestación urbana. Según declaraciones del dirigente, estos logros no son fortuitos, sino el resultado de un trabajo constante en colonias populares y con sectores tradicionalmente desatendidos.

“Ciudad Juárez es territorio de la Cuarta Transformación, pero no todo se pinta de guinda. El Verde ofrece una visión complementaria, centrada en la ecología, el bienestar animal y un futuro sustentable”, señaló Pérez Escalante durante el evento de bienvenida a las nuevas afiliadas. En ese sentido, destacó que el partido ha sabido canalizar demandas ciudadanas concretas a través de acciones visibles y sostenidas, como las jornadas de salud canina que han alcanzado un importante impacto en la ciudad.

La incorporación de Alma Arredondo se dio en un contexto simbólico: el cumplimiento de su meta de 10 mil esterilizaciones en Ciudad Juárez, objetivo que refuerza su vínculo con una de las causas emblemáticas del Partido Verde. Arredondo ha desempeñado un papel activo en la promoción de políticas públicas de protección animal, lo que alinea su trayectoria con los principios del instituto político al que ahora se suma.

Por su parte, Laura Marín, ex legisladora con experiencia en seguridad pública y participación comunitaria, representa un capital político que podría proyectarse hacia futuros cargos de elección. Su integración, de acuerdo con el liderazgo del partido, forma parte de una estrategia de fortalecimiento institucional de cara al próximo proceso electoral, con una estructura en crecimiento y alianzas definidas tanto a nivel municipal como estatal.

En este esfuerzo de expansión, el PVEM cuenta también con el respaldo del diputado local Octavio Borunda, coordinador estatal del partido, quien ha sostenido una línea de cooperación legislativa con otras fuerzas políticas, en particular con Morena. Su cercanía con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, figura clave en el escenario electoral de 2027, apunta a una posible confluencia estratégica que podría redibujar el mapa político de Chihuahua.

El liderazgo estatal del Partido Verde ha señalado que continuará con la consolidación de cuadros en los distintos municipios del estado, con el objetivo de posicionarse como una fuerza decisiva en la próxima contienda electoral. “Juárez es sólo el inicio”, enfatizó Alex Pérez Escalante, quien ha reiterado que el crecimiento del partido responde a una agenda con propuestas claras y a una dirigencia que ha logrado cohesionar diversos liderazgos locales en torno a una misma visión.

