Refuerza SSPE revisiones extraordinarias en los Ceresos del estado

Publicidad - LB2 -

En operativo en el Cereso No. 3 de Juárez, aseguran más de 100 objetos prohibidos para garantizar el orden interno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la gobernabilidad penitenciaria y prevenir incidentes al interior de los centros de reclusión en el estado.

El operativo se desarrolló este miércoles bajo instrucciones del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, y fue ejecutado de forma coordinada por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal de custodia penitenciaria de la SSPE, con una cobertura total de 1,051 Personas Privadas de la Libertad (PPLs) distribuidas en dos módulos del penal.

- Publicidad - HP1

El director de Centros, Elmer Soto Villado, informó que estas inspecciones se realizan de manera regular y programada en todos los Ceresos del estado, con apego a estrictos protocolos de seguridad, y tienen como finalidad detectar objetos no permitidos, reforzar el control institucional y evitar situaciones de riesgo que comprometan la estabilidad del sistema penitenciario, como las ocurridas en administraciones anteriores.

Durante la revisión en el Cereso No. 3 fueron asegurados más de 100 artículos prohibidos, entre ellos herramientas hechizas, aparatos electrónicos y objetos de riesgo. El listado incluye:

33 puntas hechizas

10 pipas hechizas

1 teléfono celular

1 cigarro electrónico

6 desarmadores

13 espejos hechizos

11 resistencias hechizas

5 bocinas hechizas

1 lámpara hechiza

1 máquina para tatuar hechiza

10 agujas para tatuar

22 cortaúñas

18 cachuchas

9 relojes

6 calculadoras

5 sartenes

2 sartenes eléctricos

1 parrilla hechiza

4 bolsas

2 pares de calzado no permitido

2 juegos de mesa hechizos

3 tijeras

8 desodorantes en aerosol

3 perfumes

4 lentes oscuros

1 guitarra

2 regaderas eléctricas

1 aparato de aire

Pedacería de cable

1 plancha

Soto Villado explicó que el hallazgo y retiro de estos objetos permite mantener un entorno más seguro tanto para las PPLs como para el personal que labora en los centros penitenciarios. Además, subrayó que se trabaja constantemente en la profesionalización del personal penitenciario, así como en estrategias de reinserción social que prioricen el orden, el respeto a los derechos humanos y la seguridad institucional.

La SSPE reiteró que estos operativos forman parte de una política de tolerancia cero frente a actos que vulneren la disciplina penitenciaria, y anunció que las revisiones extraordinarias continuarán realizándose de forma semanal en todos los centros del estado como medida preventiva.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.