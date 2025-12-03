Refuerza Salud estatal atención neonatal con ampliación de cuidados intensivos en Juárez

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con una inversión conjunta de 58 millones de pesos, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) concretaron la remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, elevando en un 62 por ciento su capacidad de atención a recién nacidos en estado crítico.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, encabezó un recorrido por las renovadas instalaciones, donde supervisó el nuevo equipamiento médico especializado y dialogó con el personal médico y administrativo del hospital. En el encuentro, se destacó la importancia del fortalecimiento de esta unidad, que atiende a pacientes prematuros con diversas patologías, como dificultades respiratorias, cardiopatías congénitas, malformaciones abdominales e infecciones graves.

De los 58 millones invertidos, 36 fueron aportados por Fechac y los restantes 22 millones provinieron del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal). Gracias a esta colaboración entre el sector público y privado, la UCIN no solo fue completamente remodelada en su infraestructura física, sino también dotada con tecnología médica de última generación, incluyendo ventiladores mecánicos, lámparas de fototerapia, equipos de crioterapia y sistemas para el tratamiento de retinopatía del prematuro.

La subdirectora del Hospital de la Mujer, Paulina Martínez, explicó que la unidad cuenta ahora con capacidad para atender hasta 39 recién nacidos. Actualmente, 16 se encuentran en el área de Cuidados Intensivos, reservada para pacientes en estado grave, y otros 8 en el área de Cuidados Intermedios, destinada a quienes presentan un menor riesgo pero aún requieren observación especializada.

Los bebés atendidos en esta unidad suelen permanecer hospitalizados por un promedio de 17 días; sin embargo, hay casos complejos de recién nacidos que permanecen internados hasta por 7 meses. Muchos de ellos ingresan con pesos cercanos a los 700 gramos y son acompañados médicamente hasta alcanzar entre 3 y 4 kilogramos, momento en que pueden ser dados de alta en condiciones estables.

La UCIN del Hospital de la Mujer es operada por personal médico y de enfermería con capacitación especializada en atención neonatal crítica. Su labor es vital para la sobrevivencia y desarrollo de infantes en sus primeras etapas de vida, particularmente en una ciudad como Juárez, donde la demanda por servicios de salud de alta especialidad sigue en crecimiento debido a factores poblacionales y sociales.

Este proyecto refuerza la capacidad hospitalaria de la frontera norte y representa un paso relevante en la atención a la primera infancia, en una entidad donde los retos en salud pública requieren soluciones sostenidas y coordinadas entre distintos sectores.

