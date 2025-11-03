Refuerza Protección Civil revisiones en tiendas y centros comerciales

Publicidad - LB2 -

Supervisarán que negocios con alta afluencia tengan vigente su Programa Interno de Protección Civil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio anunció el refuerzo de inspecciones en tiendas departamentales, centros comerciales y negocios con alta afluencia de personas, con el objetivo de verificar que cuenten con sus Programas Internos de Protección Civil vigentes y actualizados conforme a la normatividad.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, informó que esta medida responde a un operativo de supervisión preventiva, motivado por recientes incidentes registrados en establecimientos similares en otras entidades del país, que encendieron las alertas sobre la necesidad de mantener condiciones óptimas de seguridad.

“Revisamos constantemente que los establecimientos tengan sus programas internos actualizados. Cuando detectamos que un permiso venció, se notifica al responsable para su renovación; de no hacerlo, se procede a sanción o clausura”, explicó el funcionario.

Rodríguez indicó que el área de Normatividad, Trámite y Administración de Riesgos mantiene una labor constante para identificar los establecimientos con permisos por vencer, lo que permite notificar a los encargados con anticipación y brindarles oportunidad de regularizarse antes de aplicar sanciones.

A partir de esta semana, los equipos de inspección de Protección Civil realizarán revisiones específicas en centros comerciales, tiendas de autoservicio, supermercados y espacios comerciales cerrados, principalmente en zonas de alta concentración poblacional. El objetivo es verificar rutas de evacuación, señalización, extintores, salidas de emergencia, capacitación del personal y simulacros vigentes.

El titular de la dependencia reiteró que estas acciones no son extraordinarias, sino parte de una política permanente de prevención y mitigación de riesgos, que se intensificará en los próximos días ante el inicio de la temporada decembrina, periodo en el que aumenta significativamente la movilidad en estos espacios.

Finalmente, Rodríguez exhortó a propietarios y administradores de negocios a colaborar con las autoridades municipales, recordando que el cumplimiento de las medidas de seguridad no solo evita sanciones, sino que protege la integridad de trabajadores, clientes y visitantes.

“La cultura de protección civil no debe ser vista como un requisito más, sino como un compromiso con la vida. En Juárez seguimos trabajando para consolidar entornos seguros para todas y todos”, concluyó.

