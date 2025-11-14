Refuerza Limpia operativos de ordenamiento en la colonia Exhipódromo

Publicidad - LB2 -

Supervisan acumulación de desechos y exhortan a la ciudadanía a mantener limpio el entorno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal intensificó sus operativos de supervisión y ordenamiento en la colonia Exhipódromo, con el objetivo de prevenir la acumulación de desechos sólidos en la vía pública y fomentar la cultura de limpieza en espacios comunitarios. Durante el operativo, personal de la dependencia detectó varios puntos donde se depositaba basura de manera irregular.

El recorrido se realizó como parte de las acciones permanentes para mejorar las condiciones de salubridad y el entorno urbano en diferentes sectores de Ciudad Juárez. De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, se revisaron principalmente banquetas y calles donde se ha identificado acumulación de escombro, desechos domésticos, ramas secas y muebles abandonados.

La titular de la Dirección de Limpia, Gisel Sandoval, informó que en esta ocasión se colocaron lonas informativas y se entregaron volantes a los residentes, con el fin de concientizar sobre la responsabilidad compartida que implica mantener limpio el espacio público. Además, se solicitó a los vecinos abstenerse de tirar basura fuera de los días establecidos para la recolección domiciliaria.

Las autoridades municipales recordaron que, además de los recorridos de inspección, se cuenta con mecanismos de denuncia ciudadana para reportar basureros clandestinos o acumulación de residuos que representen un riesgo sanitario o visual para la comunidad. Estas acciones buscan generar un entorno más limpio y seguro, y al mismo tiempo reducir la presencia de fauna nociva.

Por su parte, personal operativo de la Dirección de Limpia retiró residuos que ya comenzaban a generar afectaciones en la vía pública y se notificó a residentes sobre la posibilidad de ser sancionados en caso de reincidir en prácticas de disposición inadecuada. En el lugar se colocaron señalamientos para advertir que está prohibido tirar basura en zonas no autorizadas.

La Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a estas acciones manteniendo el frente de sus viviendas en condiciones óptimas, utilizando los servicios municipales de recolección y reportando cualquier punto crítico. Destacaron que mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de autoridades y vecinos.

