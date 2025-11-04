Refrenda Pérez Cuéllar apoyo al sector industrial durante entrega de la Presea Jaime Bermúdez Cuarón 2025

Publicidad - LB2 -

El Alcalde destaca la contribución de la maquila al desarrollo económico y reafirma compromiso con la inversión y la movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la conmemoración del Día de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar reiteró su compromiso con el sector industrial de Ciudad Juárez durante la entrega de la Presea Jaime Bermúdez Cuarón 2025, evento que reconoce la trayectoria y aportes de empresas y trabajadores clave en el desarrollo económico de la región.

Ante empresarios, representantes consulares, legisladores y funcionarios estatales, el Alcalde destacó que Ciudad Juárez cuenta con más de 330 plantas industriales activas que generan más de 300 mil empleos directos, lo que posiciona a la ciudad como un polo estratégico en sectores de alto valor agregado como el automotriz, médico, electrónico, aeroespacial y manufactura avanzada.

“Hablar de la industria maquiladora es hablar de progreso, de una identidad construida a base de esfuerzo y compromiso. Nuestra ciudad sigue siendo referente en América del Norte gracias a la confianza del sector productivo y al trabajo de miles de juarenses que día con día contribuyen al crecimiento económico”, expresó Pérez Cuéllar.

En su mensaje, el edil subrayó la importancia de seguir trabajando de la mano con la iniciativa privada para garantizar condiciones que favorezcan la competitividad, como la mejora de infraestructura, movilidad, servicios públicos y seguridad. Enfatizó que el Gobierno Municipal mantendrá su compromiso de asegurar que los recursos federales y estatales destinados a Juárez se apliquen de manera transparente y eficiente.

Durante el evento, también se reconoció el papel del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), que agrupa a más de 300 plantas industriales en la ciudad y que cumple 51 años de operación ininterrumpida. Pérez Cuéllar agradeció a Index su papel como aliado estratégico en la atracción de inversiones y la generación de empleo formal.

Asimismo, el Alcalde recordó el legado de Jaime Bermúdez Cuarón, pionero de la industria maquiladora en México. “Entendió que el desarrollo de Juárez dependía de abrirnos al mundo, de atraer inversión y de apostar al talento local. Gracias a esa visión, hoy Juárez es un referente industrial”, dijo.

María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez, resaltó que Chihuahua aporta el 60 por ciento del total de las exportaciones del país, lo que refleja la importancia del estado y, en particular, de Ciudad Juárez en la economía nacional. “Este día no celebramos solo el éxito de la industria maquiladora, sino que reconocemos a quienes hacen posible ese éxito”, afirmó.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a empresas como Bussman S. de R.L. y Maquilados Técnicos S.A. de C.V. por su trayectoria de décadas en la ciudad. Además, se distinguió a empleados con entre 30 y 35 años de servicio, y se otorgó la Presea por Involucramiento Social a compañías como Ensamble de Interiores Automotrices México, Harman, Hubbel, Johnson & Johnson, Medtronic, Optron de México y Productos Marine S.A. de C.V.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y federales, entre ellos el secretario del Trabajo y Previsión Social, José Diodoro Siller; el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ulises Fernández Gamboa; el senador Juan Carlos Loera; y el Cónsul General de México en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra Ponce de León.

