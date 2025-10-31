Refrenda la SSPM recomendaciones para celebración de Halloween

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que se encuentra listo el operativo especial de seguridad que se implementará con motivo de las celebraciones de Halloween, con el objetivo de brindar protección a las familias juarenses y garantizar un ambiente seguro durante estas fechas.

Con la finalidad de prevenir accidentes y mantener un saldo blanco, la corporación exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• No permitir que los menores salgan sin la compañía de un adulto.

• Evitar salir a altas horas de la noche.

• Llevar únicamente lo necesario.

• Salir en grupo con personas conocidas.

• No alejarse de zonas familiares o bien iluminadas.

• Evitar transitar por calles oscuras o con poca afluencia de personas.

• Caminar siempre por la banqueta y cruzar las calles con precaución.

• No conducir utilizando máscaras o disfraces que limiten la visibilidad.

• Revisar cuidadosamente los dulces recolectados y desechar aquellos que parezcan sospechosos.

En caso de cualquier emergencia o situación inusual, comunicarse de inmediato al número de emergencia 911 o a los números comunitarios de los distintos distritos policiales siendo los siguientes:

-Distrito Valle 6562651831 Distrito Sur 6562470305

-Distrito Oriente 6565974213 Distrito Universidad 6562185732

-Distrito Poniente 6564933587 Distrito Centro 6568202937

-Distrito Riveras 6568606661 DEVIFG 6563810922

Además, la SSPM utilizará sus sistemas tecnológicos de monitoreo para supervisar centros comerciales y zonas con alta afluencia de personas, simultáneamente los elementos operativos reforzarán los recorridos de prevención y patrullaje, con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad durante las festividades.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal agradece la colaboración de la comunidad y recuerda que la participación ciudadana es fundamental para que esta celebración concluya de manera segura y con un saldo blanco.

Galería

