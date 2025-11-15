Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    noviembre 15, 2025 | 12:57
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Refrenda Cruz Pérez Cuéllar apoyo a Claudia Sheinbaum tras abucheos en reunión empresarial

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde de Juárez asegura que defenderá a la presidenta “aún en ambientes hostiles”.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reafirmó públicamente su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que fuera abucheado por un sector del empresariado local durante un evento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebrado el pasado jueves en esta frontera. La situación se originó cuando el edil expresó su reconocimiento al trabajo de la mandataria federal, lo que provocó la desaprobación de algunos asistentes.

    “Tenemos una gran presidenta”, afirmó en aquella ocasión Pérez Cuéllar frente a los asistentes del foro organizado por el CCE, en el que también estuvo presente el periodista Ciro Gómez Leyva. Su comentario generó abucheos y rechiflas entre el público, compuesto principalmente por representantes del sector privado. A pesar de la reacción, el presidente municipal reiteró su postura durante un evento posterior celebrado en el fraccionamiento Rinconadas de Las Torres, como parte de las jornadas de “Cruzadas por Juárez”.

    - Publicidad - HP1

    “Lo digo y lo seguiré diciendo en público y en privado: tenemos una gran presidenta, con la que trabajamos con plena coordinación”, declaró el alcalde al retomar el tema. Agregó que continuará expresando su respaldo a la titular del Ejecutivo federal, incluso “en los ambientes más hostiles”, como calificó el encuentro empresarial del pasado jueves.

    El edil juarense también enfatizó que respeta las posturas distintas, aunque no las comparta. “Respeto la posición de quienes no están de acuerdo, pero eso no va a cambiar mi compromiso con el proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum”, afirmó.

    Durante el acto comunitario de este sábado, Pérez Cuéllar hizo un llamado a mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, destacando que la relación institucional con la presidencia de la República ha permitido avances en diversos rubros, como infraestructura, seguridad y programas sociales en Ciudad Juárez.

    El incidente del CCE pone de relieve las tensiones que persisten entre algunos sectores empresariales y representantes de la administración federal, especialmente en una ciudad como Juárez, donde las diferencias políticas entre órdenes de gobierno han sido frecuentes. No obstante, el alcalde sostuvo que su prioridad es la colaboración para seguir impulsando proyectos que beneficien a la población.

    En medio de un clima nacional donde las posiciones políticas suelen polarizar el debate público, la reacción del alcalde se enmarca en un contexto de definiciones partidistas rumbo a los próximos procesos electorales. Mientras tanto, la administración municipal continúa reforzando su alineación con el Gobierno federal, al que reconoce como aliado clave en la atención de las problemáticas fronterizas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Arranca jornada de limpieza y Mega Destilichadero en colonia Juanita Luna con apoyo del Cecati 199 y Gobierno Municipal

    El operativo promueve el trabajo conjunto entre autoridades, estudiantes y ciudadanía para mejorar el...
    En la Salud

    Impulsa Dirección de Salud acciones por el Día Mundial sin Alcohol en maquiladora de Ciudad Juárez

    La capacitación buscó concientizar sobre los efectos del consumo excesivo de alcohol en el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.