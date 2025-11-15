Refrenda Cruz Pérez Cuéllar apoyo a Claudia Sheinbaum tras abucheos en reunión empresarial

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Juárez asegura que defenderá a la presidenta “aún en ambientes hostiles”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reafirmó públicamente su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que fuera abucheado por un sector del empresariado local durante un evento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebrado el pasado jueves en esta frontera. La situación se originó cuando el edil expresó su reconocimiento al trabajo de la mandataria federal, lo que provocó la desaprobación de algunos asistentes.

“Tenemos una gran presidenta”, afirmó en aquella ocasión Pérez Cuéllar frente a los asistentes del foro organizado por el CCE, en el que también estuvo presente el periodista Ciro Gómez Leyva. Su comentario generó abucheos y rechiflas entre el público, compuesto principalmente por representantes del sector privado. A pesar de la reacción, el presidente municipal reiteró su postura durante un evento posterior celebrado en el fraccionamiento Rinconadas de Las Torres, como parte de las jornadas de “Cruzadas por Juárez”.

“Lo digo y lo seguiré diciendo en público y en privado: tenemos una gran presidenta, con la que trabajamos con plena coordinación”, declaró el alcalde al retomar el tema. Agregó que continuará expresando su respaldo a la titular del Ejecutivo federal, incluso “en los ambientes más hostiles”, como calificó el encuentro empresarial del pasado jueves.

El edil juarense también enfatizó que respeta las posturas distintas, aunque no las comparta. “Respeto la posición de quienes no están de acuerdo, pero eso no va a cambiar mi compromiso con el proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Durante el acto comunitario de este sábado, Pérez Cuéllar hizo un llamado a mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, destacando que la relación institucional con la presidencia de la República ha permitido avances en diversos rubros, como infraestructura, seguridad y programas sociales en Ciudad Juárez.

El incidente del CCE pone de relieve las tensiones que persisten entre algunos sectores empresariales y representantes de la administración federal, especialmente en una ciudad como Juárez, donde las diferencias políticas entre órdenes de gobierno han sido frecuentes. No obstante, el alcalde sostuvo que su prioridad es la colaboración para seguir impulsando proyectos que beneficien a la población.

En medio de un clima nacional donde las posiciones políticas suelen polarizar el debate público, la reacción del alcalde se enmarca en un contexto de definiciones partidistas rumbo a los próximos procesos electorales. Mientras tanto, la administración municipal continúa reforzando su alineación con el Gobierno federal, al que reconoce como aliado clave en la atención de las problemáticas fronterizas.

