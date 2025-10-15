Movil - LB1A -
octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 11:13
    Refrenda alcalde apoyo al Secretario del ayuntamiento por tema de Regulación Comercial

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Cruz Pérez Cuéllar, deja en claro que las decisiones tomadas por Héctor Ortiz Orpinel en comercio tienen su aprobación.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio el espaldarazo al Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, por las decisiones tomadas en la Dirección de Regulación Comercial, en donde, hace algunos días, fueron despedidas varias personas.

    Los cambios en la dependencia municipal trajeron como consecuencia la protesta de los despedidos, y días después de lideres de comerciantes, sobre todo de ambulantes, quienes se mostraron inconformes por estas decisiones.

    En la conferencia semanal de Cruz Pérez Cuéllar indicó que Regulación Comercial depende de la Secretaría del Ayuntamiento, y que por lo tanto, la resolución tomada por Héctor Ortiz Orpinel, cuenta con su aprobación.

    “Ellos (el Secretario del Ayuntamiento y el titular de Regulación Comercial) tienen la facultad de hacer los movimientos que consideren buenos para mejorar el desempeño de la dependencia y ellos tienen mi respaldo”, declaró el alcalde.

    Oscar Guevara, es el titular de Regulación Comercial, luego del deceso de Arturo Urquidi el pasado 19 de mayo en un accidente carretero.

