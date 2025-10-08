Movil - LB1A -
octubre 8, 2025
    octubre 8, 2025 | 13:31
    Reforestan la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Como parte de las acciones para fortalecer el cuidado del medio ambiente y fomentar la educación ambiental en las nuevas generaciones, la Dirección de Parques y Jardines recibió la colaboración del Club Rotario Juárez y de la Fundación Grupo México en los trabajos de forestación y reforestación en la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, destacó la importancia de sumar esfuerzos con instituciones y organizaciones comprometidas con el entorno urbano.

    “Estas actividades no solo contribuyen a mejorar los espacios escolares, también nos permiten enseñar a las niñas y niños la importancia de cuidar los árboles y mantener un entorno verde. Con estas acciones, seguimos fortaleciendo la conciencia ambiental en la comunidad”, señaló Zamarrón Saldaña.

    El funcionario comentó que el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, tiene mucho interés en que se mantenga el apoyo a las instituciones educativas y promover proyectos que impulsen la participación social en favor del medio ambiente, como esta de plantar árboles.

    Durante esta actividad se dio información sobre la forma correcta para la plantación y cuidado de los árboles, dirigida a estudiantes, padres de familia, personal docente y administrativo, con el objetivo de asegurar la permanencia y el crecimiento adecuado de los ejemplares plantados.

    Zamarrón Saldaña informó que el programa contempla la forestación de más de 100 escuelas en distintos sectores de la ciudad, con una meta de más de 2 mil árboles que serán plantados durante los próximos meses.

