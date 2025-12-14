Reflexiona Juan Carlos Loera con docentes sobre el rumbo de la educación superior en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Académicos y legislador coincidieron en que las universidades son clave para enfrentar los desafíos sociales y económicos del estado

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El senador Juan Carlos Loera de la Rosa participó en el Encuentro Estatal de Educación Superior, un espacio de diálogo político-académico que reunió a alrededor de 60 docentes e investigadores para analizar el presente y el futuro de la educación superior en Chihuahua.

En la jornada participaron representantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica del Estado de Chihuahua, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (sede Chihuahua) y el Centro de Actualización del Magisterio, lo que permitió un intercambio plural entre instituciones públicas de distintos perfiles.

- Publicidad - HP1

Como anfitrión del encuentro, el académico Rigoberto Martínez subrayó el carácter inédito de la reunión, al tratarse de la primera ocasión en que docentes de diversas instituciones se organizan de manera autónoma para construir una agenda común desde el diálogo académico sobre la educación superior que requiere el estado.

Durante su intervención, Loera expuso parte de su trabajo legislativo y sostuvo que muchos de los problemas estructurales de Ciudad Juárez y Chihuahua deben atenderse desde las instituciones de educación superior, a través de la docencia, la investigación y la generación de conocimiento aplicado a la realidad social y productiva.

El senador compartió su experiencia en la industria maquiladora y destacó la transformación del liderazgo laboral en la ciudad, al pasar de una conducción predominantemente extranjera a una encabezada por profesionistas juarenses, con una participación creciente de mujeres, proceso que atribuyó directamente al fortalecimiento de la formación universitaria.

También señaló que su labor pública se ha centrado en escuchar de manera directa a la ciudadanía, recorriendo colonias y barrios para conocer las condiciones de vida de la clase trabajadora, y afirmó que en los últimos años se han registrado mejoras en bienestar, infraestructura, transporte y condiciones laborales, derivadas de políticas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

En el diálogo con las y los docentes, se coincidió en que retos como la infraestructura urbana, la seguridad, la cohesión social y la salud mental no pueden abordarse sin la participación activa de las universidades, las cuales pueden generar modelos para enfrentar la deserción escolar y la falta de oportunidades para jóvenes.

Durante las intervenciones del profesorado se plantearon preocupaciones sobre la precariedad laboral de docentes sin base, los bajos salarios, la falta de democracia interna en algunas instituciones y la necesidad de fortalecer la autonomía universitaria, además de reconocer el trabajo cultural y comunitario de académicos comprometidos con el entorno social.

Como acuerdo central, los asistentes propusieron la realización de un taller de seguimiento para profundizar en las reflexiones y construir propuestas concretas que fortalezcan la educación superior en Chihuahua, subrayando la urgencia de mantener espacios permanentes de diálogo académico y social.

Redacción ADN / Staff ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dudes en enviarnos un correo ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.

https://www.adiario.mx/patrocinios/