Refleja arresto de Duarte el compromiso contra la corrupción: alcalde Pérez Cuéllar

El edil juarense vincula la detención del exgobernador con la postura de Ernestina Godoy ante la impunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La reciente detención de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, fue interpretada por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como un indicio del compromiso de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

“El día que tomó protesta ante la Cámara de Senadores, Godoy expuso que no habrá impunidad, y la detención de César Duarte así lo demuestra”, señaló el presidente municipal durante una declaración pública realizada este martes, al referirse al nuevo arresto del exmandatario estatal por presuntos delitos cometidos durante su administración entre 2010 y 2016.

César Duarte fue aprehendido nuevamente por elementos de la FGR en la ciudad de Chihuahua y trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Las autoridades federales le imputan el delito de lavado de dinero, dentro de una serie de procesos judiciales que aún enfrenta por el presunto desvío de recursos públicos durante su gobierno.

La trayectoria judicial de Duarte ha sido larga y polémica. Tras dejar el cargo, se refugió en Estados Unidos, desde donde fue extraditado en 2022 para enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y uso indebido del erario.

Esta nueva orden de aprehensión refuerza las acusaciones de que operó una red de corrupción estructural durante su sexenio, involucrando a funcionarios cercanos y recursos del estado.

El posicionamiento del alcalde Pérez Cuéllar también pone en relieve el contexto político actual en el que se busca reforzar la imagen de un sistema judicial más autónomo y activo.

Ernestina Godoy, quien asumió recientemente su papel como fiscal general, ha declarado públicamente su intención de cerrar el paso a la impunidad, y esta acción judicial se percibe como un mensaje en esa dirección.

El caso Duarte ha marcado la historia política reciente de Chihuahua, siendo uno de los símbolos más notorios del uso indebido de recursos públicos a nivel estatal.

Aunque su detención no significa una sentencia, el proceso legal que continúa podría tener repercusiones en otros actores políticos y en el futuro del combate a la corrupción en la entidad.

