Reemplaza la J+ colector Cuatro Siglos

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, iniciará el reemplazo de un tramo del Colector Cuatro Siglos, una zona que en años anteriores ha registrado incidentes graves, afectando a automovilistas y peatones.

Ciudad Juárez, Chih .- El director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez, explicó que esta obra es urgente debido a que la infraestructura sanitaria del colector ha cumplido su vida útil, ocasionando colapsos en el pavimento y accidentes viales, incluso con vehículos atrapados en hundimientos.

“Sabemos que en esta zona del Bulevar Cuatro Siglos han ocurrido hundimientos muy graves y por eso, en la J+ no vamos a esperar a que vuelva a pasar. Estamos trabajando en una obra muy importante para reemplazar el colector de drenaje y evitar más riesgos”, señaló Nevárez.

- Publicidad - HP1

En una primera etapa ya se renovó el tramo que va desde la Avenida J. Bermúdez hasta la Calzada del Río, en esta segunda fase, se conectará la nueva tubería de 1.83 metros de diámetro al drenaje, con trabajos programados para las próximas dos semanas.

Debido a la magnitud de los trabajos, el tráfico vehicular se verá restringido:

• sábado 9 y domingo 10 de agosto: cierre total del carril de poniente a oriente.

• A partir del lunes 11 de agosto: cierre parcial, habilitando únicamente el carril de la extrema izquierda y la calle Calzada del Río como vía alterna.

Se trabajará en la obra las 24 horas del día, con tres frentes integrados por 60 personas y maquinaria especializada, incluyendo tres excavadoras, seis retroexcavadoras y quince camiones.

“Sabemos que habrá molestias, pero lo estamos haciendo por tu seguridad. Preferimos dos semanas de incomodidad que una tragedia por no actuar a tiempo. Gracias por tu comprensión y confianza”, dijo el director de la J+.

La J+ agradece la comprensión de la comunidad juarense y reitera su compromiso de prevenir riesgos y garantizar un sistema de drenaje y agua potable seguro y eficiente para toda la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.