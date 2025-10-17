Recupera Protección Civil placas arrastradas en la lluvia

Publicidad - LB2 -

Las placas están resguardadas en la Estación de Bomberos 1.

Ciudad Juárez, Chih .– La Dirección General de Protección Civil informó que tras las lluvias recientes, personal de la dependencia realizó labores de desagüe y desazolve en Paseo de la Victoria y el bulevar Francisco Villarreal Torres, frente al puente Centauro del Norte, con el propósito de mantener la circulación vehicular y reducir riesgos para la población.

Durante los trabajos, los elementos localizaron diversas placas vehiculares que fueron arrastradas por la corriente debido al acumulamiento de agua.

Las matrículas recuperadas se encuentran resguardadas en la Estación de Bomberos número 1, ubicada en avenida Heroico Colegio Militar 1725, Zona Chamizal, donde podrán ser reclamadas por sus propietarios en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Protección Civil exhortó a las y los ciudadanos a acudir con un documento que acredite la propiedad de la matrícula correspondiente y recordó la importancia de extremar precauciones durante las lluvias, evitar circular por zonas encharcadas y reportar cualquier incidente al número telefónico de emergencia 911.

