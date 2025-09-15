Recuerde, estas calles se cerrarán a la circulación por el Grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

La Coordinación de Seguridad Vial, también anuncia cambios en la circulación en el acceso al puente Córdova-Américas, con motivo de las Fiestas Patrias.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Seguridad Vial anuncio el cierre de importantes vialidades en la zona de El Chamizal a partir de las 4:00 de la tarde de este lunes 15 de septiembre, con motivo de la celebración del Grito de Independencia, que será encabezado por el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Jesús Manuel García, director de la Coordinación de Seguridad Vial, informó que en el operativo de esta noche en la Plaza de Las Banderas, en la zona de El Chamizal, se desplegaran 153 policías viales, apoyados por 20 patrullas y 20 motocicletas, quienes dirigirán el tráfico y vigilarán los perímetros de la celebración.

Vialidades Cerradas

Exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar rutas alternas, ya que las siguientes calles permanecerán cerradas a la circulación:

. – Avenida Lincoln: En el tramo de David Herrera Jordán hasta Rafael Pérez Serna.

. – Heroico Colegio Militar: Desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la calle Costa Rica, en ambos sentidos.

Rutas para Tráfico Internacional

Para quienes crucen desde El Paso, Texas, la entrada a la zona del evento será únicamente por la avenida Rafael Pérez Serna en sentido de oriente a poniente.

La salida para incorporarse al resto de la ciudad será por la misma vialidad para tomar el bulevar Cuatro Siglos.

Estacionamientos y Restricciones

Se han habilitado varios espacios como estacionamientos oficiales para los asistentes, incluyendo el interior del parque El Chamizal, Parque Las Lilas, Parque Extremo, Los Pinos y los hoyos de la 5 de Mayo.

Finalmente, las autoridades emitieron una advertencia enérgica, solicitando a la población no estacionarse en las áreas verdes de El Chamizal.

Se informó que las unidades que hagan caso omiso de esta indicación serán retiradas con grúa. Se recomienda a los asistentes planificar su llegada con tiempo y seguir las indicaciones de los agentes viales.

Imagen proporcionada por la Coordinación de Seguridad Vial

Galería

