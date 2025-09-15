Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 15, 2025 | 14:50
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Recuerde, estas calles se cerrarán a la circulación por el Grito de Independencia

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La Coordinación de Seguridad Vial, también anuncia cambios en la circulación en el acceso al puente Córdova-Américas, con motivo de las Fiestas Patrias.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Seguridad Vial anuncio el cierre de importantes vialidades en la zona de El Chamizal a partir de las 4:00 de la tarde de este lunes 15 de septiembre, con motivo de la celebración del Grito de Independencia, que será encabezado por el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

    Jesús Manuel García, director de la Coordinación de Seguridad Vial, informó que en el operativo de esta noche en la Plaza de Las Banderas, en la zona de El Chamizal, se desplegaran 153 policías viales, apoyados por 20 patrullas y 20 motocicletas, quienes dirigirán el tráfico y vigilarán los perímetros de la celebración.

    - Publicidad - HP1

    Vialidades Cerradas

    Exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar rutas alternas, ya que las siguientes calles permanecerán cerradas a la circulación:

    . – Avenida Lincoln: En el tramo de David Herrera Jordán hasta Rafael Pérez Serna.

    . – Heroico Colegio Militar: Desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la calle Costa Rica, en ambos sentidos.

    Rutas para Tráfico Internacional

    Para quienes crucen desde El Paso, Texas, la entrada a la zona del evento será únicamente por la avenida Rafael Pérez Serna en sentido de oriente a poniente.

    La salida para incorporarse al resto de la ciudad será por la misma vialidad para tomar el bulevar Cuatro Siglos.

    Estacionamientos y Restricciones

    Se han habilitado varios espacios como estacionamientos oficiales para los asistentes, incluyendo el interior del parque El Chamizal, Parque Las Lilas, Parque Extremo, Los Pinos y los hoyos de la 5 de Mayo.

    Finalmente, las autoridades emitieron una advertencia enérgica, solicitando a la población no estacionarse en las áreas verdes de El Chamizal.

    Se informó que las unidades que hagan caso omiso de esta indicación serán retiradas con grúa. Se recomienda a los asistentes planificar su llegada con tiempo y seguir las indicaciones de los agentes viales.

    Imagen proporcionada por la Coordinación de Seguridad Vial

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 041 | La Barredora Apareció en Chihuahua

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 41 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Aclara Seguridad Vial que es falsa aplicación de fotomultas

    Ante recientes publicaciones encontradas en redes sociales sobre la supuesta implementación de fotomultas en...
    Estado

    Arranca programa de apoyo presencial para simplificar trámites

    Con el propósito de mejorar la atención ciudadana y reducir las complicaciones al realizar...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.