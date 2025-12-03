Recrudecen bloqueos en carreteras y puentes por reforma a Ley de Aguas

Publicidad - LB2 -

Agricultores advierten protestas tras aprobación de dictamen que consideran una traición.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Agricultores de Chihuahua, encabezados por el exdiputado federal Eraclio Rodríguez, anunciaron el recrudecimiento de las protestas en todo el país a raíz de la aprobación en comisiones del dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

El líder campesino señaló que la decisión tomada en la Cámara de Diputados representa una traición a los acuerdos previamente establecidos con autoridades federales, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Gobernación.

Rodríguez explicó que el punto central del desacuerdo radica en el tema de la regularización de los pozos agrícolas sin concesión. Según afirmó, durante semanas se había trabajado con instancias federales en un dictamen consensuado, el cual fue modificado a último momento sin respetar los compromisos adquiridos. “Trabajamos toda la noche, construimos un dictamen, y a la hora de votarlo presentaron otro totalmente diferente”, denunció.

La inconformidad ha escalado hasta convertirse en un llamado nacional a retomar las movilizaciones, que incluyen bloqueos en carreteras federales y puentes internacionales a partir del jueves 4 de diciembre. Rodríguez aseguró que se trata de una medida necesaria ante lo que calificó como un golpe directo a la seguridad hídrica y a la viabilidad económica del campo mexicano.

En estados con fuerte presencia agrícola como Chihuahua, Sonora y Sinaloa, las organizaciones campesinas advierten que el nuevo marco legal pone en riesgo no solo la producción de alimentos, sino también la estabilidad social en las zonas rurales. Para ellos, el control más estricto del uso del agua, sin ofrecer mecanismos viables de regularización, representa una amenaza directa a su sustento.

Cabe recordar que el conflicto por el agua en Chihuahua no es nuevo. En años recientes, los agricultores de la región han protagonizado protestas intensas en defensa de sus derechos sobre el recurso hídrico, especialmente ante los tratados internacionales que obligan al país a entregar agua a Estados Unidos desde la cuenca del río Bravo.

La tensión se ha intensificado por la percepción de que las políticas federales priorizan intereses externos o industriales sobre las necesidades del sector primario nacional.

Eraclio Rodríguez reiteró que no buscan el enfrentamiento, sino que se respeten los acuerdos construidos con trabajo y diálogo. Sin embargo, advirtió que las movilizaciones no cesarán hasta que se reviertan las modificaciones al dictamen y se garantice una solución que proteja a las unidades de producción agrícola y al campo mexicano en su conjunto.

