Recorren regidores la avenida Juárez para supervisar estado de guías podotáctiles

Detectan daños, obstrucciones y retiro de baldosas por parte de comercios en la Zona Centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad realizaron este viernes un recorrido por la avenida Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de verificar el estado actual de las guías podotáctiles instaladas para personas con discapacidad visual, y constatar posibles obstrucciones o daños que impiden su uso adecuado.

José Eduardo Valenzuela Martínez, coordinador de la comisión, explicó que esta supervisión fue motivada por denuncias ciudadanas sobre la falta de mantenimiento en las banquetas con baldosas podotáctiles, así como por reportes de comercios que obstruyen o alteran estas guías, afectando la movilidad de personas con discapacidad.

El recorrido comenzó en la intersección de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, donde los ediles detectaron distintos tipos de afectaciones: tramos con guías incompletas, baldosas rotas o sueltas, así como obstáculos colocados directamente sobre las franjas, entre ellos anuncios publicitarios y estructuras comerciales.

En uno de los casos más notorios, un establecimiento había retirado parte del camino podotáctil para sustituirlo por loseta decorativa.

Ante esta situación, la Comisión acordó enviar un oficio a la Dirección General de Desarrollo Urbano para que se apliquen sanciones al comercio responsable de dicha alteración y se exija la reposición del material original.

Además, se exhortó a las autoridades municipales a implementar medidas que garanticen el respeto y funcionalidad de estas guías.

Valenzuela Martínez enfatizó que este tipo de infraestructura es indispensable para las personas con discapacidad visual, quienes dependen de estos caminos para desplazarse con seguridad en espacios públicos.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad y al sector comercial a respetar las guías y a evitar colocar cualquier tipo de obstáculo sobre ellas.

Como parte del seguimiento a esta inspección, los regidores también solicitarán a la Coordinación de Comunicación Social el diseño de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía, con el fin de informar sobre la importancia de las guías podotáctiles y promover una cultura de respeto hacia las personas con discapacidad.

La Comisión de Movilidad continuará revisando otras zonas del primer cuadro de la ciudad donde también existen guías podotáctiles instaladas, como parte de un plan de monitoreo permanente que busca asegurar la inclusión y el libre tránsito de todos los habitantes de Ciudad Juárez, sin importar su condición física.

