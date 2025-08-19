Recorre secretaria de Seguridad Nacional de EEUU zona de Santa Teresa

Publicidad - LB2 -

Por segunda ocasión durante el mandato de Donald Trump, Kristi Noem, visita la región de la frontera con Ciudad Juárez bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recorrió hoy la frontera de Nuevo México con Ciudad Juárez en medio de un fuerte despliegue militar y policiaco de autoridades de ambos países.

Esta es la segunda ocasión en que la funcionaria visita la zona, la primera de ellas fue el pasado 28 de abril.

- Publicidad - HP1

Helicópteros, drones y vigilancia especial marcaron la jornada que tuvo como punto de reunión la zona de Santa Teresa con san Jerónimo, al norponiente de Ciudad Juárez.

Hasta ese lugar acudieron autoridades consulares mexicanas, escoltadas por elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano, quienes establecieron un fuerte operativo, apoyados por agentes de la SSPE, sobre todo en el área cercana a Rancho Anapra y sus alrededores.

Se informó que en la reunión estuvieron presentes elementos del FBI, del CBP, del ICE, así como elementos del Sheriff.

La funcionaria federal de Estados Unidos y su equipo llegaron en dos helicópteros que aterrizaron en un área asignada cerca del cruce internacional, para posteriormente sostener una reunión.

Esta sería la segunda ocasión en la que Kristi Noem visita la frontera entre Chihuahua, Texas y Nuevo México, ya que semanas atrás acudió al Punto 28 y de ahí realizó un recorrido en cuatrimoto hasta el área del Puente Santa Fe, cerca del Puente Negro.

Por el momento, las autoridades de ambos países no han proporcionado información oficial al respecto.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.