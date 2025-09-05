Recorre Alcalde complejo para elementos de Seguridad Pública

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de conocer el avance que se tiene en el Complejo de Desarrollo de Elementos de Seguridad Pública (CODESESP-CEDIPOL), este día el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar hizo un recorrido por el lugar.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde hizo una visita al complejo, un proyecto de parque y centro recreativo para elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero también incluye al personal de la Coordinación General de Seguridad Vial, la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Rescate.

Este espacio está ubicado al suroriente de la ciudad, contará con diversas áreas de esparcimiento como canchas deportivas, un salón de eventos, una alberca y gimnasio, además del sitio para la atención de enfermería y psicología.

“Vemos con gusto que va muy avanzado, va a ser de mucho apoyo para nuestros primeros respondientes, policía, Seguridad Vial, Protección Civil, Bomberos y estamos muy contentos y muy agradecidos con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), dijo el Presidente Pérez Cuéllar.

Afirmó que el Municipio seguirá trabajando para que este lugar se termine, ya que será de mucho beneficio para los elementos municipales y sus familias.

Dijo que hasta el momento se lleva un 10 por ciento de avance y el objetivo es que la obra total concluya en aproximadamente un año.

Al respecto, Raúl de León Apráez, presidente de Ficosec, dijo que este centro se hará gracias a las aportaciones de los empresarios, pero sobre todo por el apoyo del Presidente Municipal, ya que con esto se demuestra que el trabajo de la mano entre empresarios, sociedad civil y Administración Municipal se pueden lograr grandes cosas para la ciudad.

Sobre las instalaciones, dio a conocer que tendrá locales comerciales para dar servicio a los usuarios, un salón de usos múltiples con capacidad de hasta 200 personas y dos salones para fiestas infantiles.

Además de tres albercas exteriores, una de ellas para niños, una alberca semiolímpica techada, dos canchas de racquetbol, dos de pádel, una cancha de futbol rápido, un gimnasio completamente equipado, salones de usos múltiples para spinning, tae kwon do y gimnasio.

Contará con baños para hombres y mujeres, equipados con lockers, vapores, saunas, así como una pista para correr, por lo cual se puede determinar que es un complejo muy completo para que puedan disfrutar y dignificar más de lo que ya hace la administración por los primeros respondientes, dijo Raúl de León.

