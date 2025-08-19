Reconocen a seis mujeres que han contribuido a la mejora de la sociedad juarense

Publicidad - LB2 -

Las regidoras integrantes de la Comisión de la Mujer entregaron el galardón “Mujeres Forjadoras por una vida Libre de Violencia y Digna”, y destacadas luchadoras por un mejor Juárez.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Las integrantes de la Comisión de la Mujer y Equidad de Genero del cabildo municipal, llevaron a efecto la entrega de reconocimientos a mujeres que se han destacado por su contribución en favor de la sociedad juarense.

La trayectoria de las galardonadas incluye la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, activismo, labor para mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables, conferencias y respaldo a víctimas de la violencia, además de trabajo para romper las barreras de la comunicación para la comunidad sorda y difusión del legado de mujeres.

Las regidoras Patricia Mendoza, Sandra Valenzuela y Gloria Mirazo, hicieron entrega de seis reconocimientos a mujeres igual número de mujeres que, por años se han destacado por su labor social.

En esta ocasión, reconocieron a:

. – Reina Felisa Castro Hernández

. – Graciela Córdova Rangel

. – Elizabeth Maldonado Salgado

. – Ángela Fierro Sandoval

. – Selma Michelle López Rivera

. – Graciela Salazar García.

“La Comisión quiere galardonar a estas grandes mujeres, aún faltan más, al día de hoy son 30 y queremos que sean muchas más y vayan a la historia”, comentó al respecto la regidora Sandra Valenzuela.

“El objetivo es que todas las mujeres tengamos un lugar, una compañera dónde poder ir y dónde seguir creciendo para favorecernos a nosotras mismas”, añadió Gloria Mirazo.

