Reconocen a policías municipales por trabajo comunitario en Rinconada Las Torres

Agentes destacaron en acciones de prevención del delito durante Cruzada Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la jornada de la Cruzada Municipal celebrada en el fraccionamiento Rinconada Las Torres, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó reconocimientos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por su destacada labor comunitaria y su contribución a la prevención del delito en la zona.

Los agentes Arturo Salas Castro y Ana Luisa Ontiveros Aguirre fueron distinguidos públicamente por el trabajo que realizaron durante los 15 días que duró la intervención integral del gobierno municipal en esa colonia del suroriente de la ciudad. Entre sus actividades, impartieron pláticas preventivas, promovieron los números comunitarios de emergencia y realizaron dinámicas de acercamiento con niñas, niños y adolescentes.

El alcalde destacó que este tipo de acciones fortalecen el vínculo entre la comunidad y la corporación policial, y subrayó la importancia de que los elementos de seguridad no solo se enfoquen en tareas reactivas, sino también en labores de proximidad social y prevención, lo cual es clave en el modelo de seguridad pública que se busca consolidar en Ciudad Juárez.

Por su parte, los policías reconocidos agradecieron al Gobierno Municipal por el respaldo y expresaron su satisfacción por poder contribuir a la construcción de entornos más seguros. “Es gratificante ver cómo la comunidad se siente más cercana a la policía cuando hay este tipo de interacción directa”, compartieron los agentes al recibir el reconocimiento.

Estas acciones forman parte del modelo de Cruzadas que el Municipio ha implementado en diversas colonias con altos índices de rezago o necesidades específicas, donde convergen varias dependencias para atender servicios públicos, salud, educación, seguridad y participación ciudadana en una estrategia integral.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró su compromiso con la población juarense y aseguró que continuará impulsando programas de proximidad social y prevención del delito, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana y reducir los factores de riesgo en las comunidades más vulnerables.

