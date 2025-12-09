Reconocen a los mejores policías del año 2025 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Seleccionan a seis elementos por su labor destacada en beneficio de la comunidad juarense.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ejercicio de reconocimiento a la labor policial más allá del deber, autoridades municipales y representantes ciudadanos eligieron a los seis elementos que recibirán el “Premio Municipal al Policía del Año Edición 2025”, una distinción otorgada a quienes han demostrado un compromiso ejemplar con la seguridad y el bienestar de la población juarense.

La selección se realizó este martes 9 de diciembre durante una reunión entre los regidores de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública, encabezada por Mireya Porras Armendáriz, el secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, el contralor municipal Jorge Gutiérrez Casas y miembros del Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana (FICOSEC). En total, se revisaron 57 expedientes de elementos que se postularon para esta edición del reconocimiento.

Porras Armendáriz explicó que el proceso de selección se centró en identificar a aquellos policías que, además de cumplir con sus responsabilidades, han contribuido con acciones extraordinarias a favor de la comunidad. Un ejemplo destacado fue el de un elemento adscrito al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), quien implementó programas innovadores para mejorar los sistemas de monitoreo y reforzar la seguridad ciudadana.

El secretario César Omar Muñoz Morales subrayó la importancia de este tipo de reconocimientos, afirmando que son necesarios para visibilizar el esfuerzo cotidiano de quienes arriesgan su vida por el bienestar colectivo. “Es justo destacar a aquellos que, con dedicación y compromiso, facilitan y dignifican el trabajo policial en la ciudad”, dijo el titular de la SSPM.

Los ganadores del premio recibirán su distinción en una sesión solemne de Cabildo el próximo 2 de enero de 2026. Además de una placa conmemorativa, cada uno obtendrá una prima económica de 50 mil pesos como incentivo a su desempeño y trayectoria. Se espera que esta acción no solo fortalezca la percepción ciudadana hacia los cuerpos de seguridad, sino que también motive a más agentes a desempeñarse con excelencia.

Los elementos seleccionados para recibir el reconocimiento son: Evangelina Aguilar Gutiérrez, Virginia Amador Jiménez, Martha Hernández Guerrero, Edson Emanuel Rodríguez Fabián, Manuel Jaques Contreras y Héctor Rodríguez Zamora. Todos ellos fueron evaluados en función de sus aportaciones extraordinarias dentro y fuera de sus labores cotidianas.

El objetivo del premio, reiteraron las autoridades municipales, es destacar que en Ciudad Juárez existen elementos comprometidos y profesionales al servicio de la ciudadanía. Asimismo, se busca enviar un mensaje positivo que dignifique el trabajo policial y fomente una cultura de confianza y respeto hacia quienes integran las corporaciones de seguridad pública.

